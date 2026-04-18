Muniellos celebra su 25 aniversario como eje del Festival 'En Peligro de Extinción'

Cartel del festival. - FUENTES DEL NARCEA

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Ecoturismo En Peligro de Extinción, impulsado por la Asociación de Turismo Rural de Fuentes del Narcea, celebrará su séptima edición del 9 al 31 de mayo en la comarca suroccidental asturiana, con una programación que refuerza su posicionamiento como cita de referencia en el ámbito del ecoturismo.

Bajo el lema YE DE CASA. Muniellos. Tu Reserva, el festival plantea una invitación a vivir el territorio desde dentro, poniendo el foco en la conservación de la biodiversidad, los oficios tradicionales y las formas de vida rural. En esta edición, además, se incorpora como eje central la relación entre salud y naturaleza, promoviendo actividades orientadas al bienestar físico y emocional a través del contacto con el entorno natural.

La programación arrancará el 9 de mayo con la celebración de la tercera edición del Mercao Natural y Artesano en el entorno del Centro de Interpretación de Muniellos, en la Reserva de la Biosfera de Muniellos. Este espacio reunirá a productores y artesanos en una jornada abierta al público que combinará gastronomía, artesanía y divulgación, con un servicio de minibús gratuito desde la gasolinera de Ventanueva para facilitar el acceso y reducir el impacto ambiental.

El 10 de mayo tendrá lugar uno de los actos centrales del festival, con la conmemoración del 25 aniversario de la Reserva de Muniellos. La jornada reunirá a representantes de distintas reservas de la biosfera, instituciones y agentes locales, e incluirá una experiencia guiada de baño de bosque en el robledal, como símbolo de la conexión entre conservación y bienestar.

A lo largo del resto del mes, hasta el 31 de mayo, se desarrollarán más de 25 experiencias de ecoturismo distribuidas por toda la comarca. Estas actividades, diseñadas por agentes locales, abarcarán propuestas como rutas interpretadas, observación de fauna, senderismo, talleres tradicionales, iniciativas gastronómicas y experiencias vinculadas a la artesanía, con el objetivo de acercar el territorio desde una perspectiva participativa.

Dentro de la programación destaca también la puesta en marcha de la iniciativa Legado Artesano, orientada a preservar y dar continuidad a los saberes tradicionales mediante talleres de oficios y una 'hackatón artesana' centrada en buscar soluciones para su conservación y transmisión.

El 23 de mayo se celebrará uno de los actos simbólicos del festival con la entrega del reconocimiento al Guardián Rural, una figura que distingue a personas comprometidas con la protección del entorno, el mantenimiento de la cultura local y la conservación de la esencia de la Reserva.

El festival se prolongará hasta el 31 de mayo con una programación que combina actividades de naturaleza, cultura y participación, en una edición marcada por el aniversario de Muniellos y por la apuesta por un modelo de turismo sostenible vinculado al territorio.