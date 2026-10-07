Los pesqueros asturianos, en racha: la Rula de Avilés subasta el cuarto atún rojo en una semana, pescado en Cabo Peñas

Pescaderías Vicente pone a la venta esta mañana en su puesto de la Plaza de Abastos de Avilés el cuarto atún rojo subastado en la Rula avilesina desde el miércoles pasado. - RULA DE AVILÉS

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rula de Avilés ha subastado este miércoles el cuarto atún rojo capturado por pesqueros asturianos de manera fortuita en una semana. En esta ocasión, se trata de un ejemplar de 220 kilos pescado por el palangrero de Cudillero 'Mar de Pedro' a unas 11 millas de la costa frente al Cabo Peñas. Esta embarcación pescó en la jornada de ayer un ejemplar similar en la misma zona.

Según ha informado el Puerto de Avilés en nota de prensa, Pescaderías Vicente, ubicada en la Plaza de Abastos de Avilés, ha puesto a la venta el pez. Se trata del cuarto atún rojo capturado fortuitamente por pesqueros asturianos desde el pasado martes. El primero, de 163,5 kilos y 2 metros de largo, fue pescado el 29 de septiembre por el arrastrero de litoral Eleuterio José Balayo a unas 14 millas al Norte, entre Cudillero y Luarca. Los otros dos, de 211 y 193 kilos, fueron pescados frente a las costas del Cabo Peñas por las embarcaciones pixuetas 'Nuevo Hermanos Suárez' y 'Mar de Pedro'.

La captura de atún rojo se encuentra sometida a una regulación específica que autoriza a las embarcaciones del Cantábrico a pescar de manera fortuita un ejemplar por marea y día.

Entre estos requisitos se exige comunicar la descarga con cuatro horas de antelación --frente a las dos habituales para otras especies-- y el marcado a bordo con un dispositivo facilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, unos indicadores que se han ido incorporando a la flota avilesina en las últimas semanas.