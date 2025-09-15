Planas apela a la unidad para tener una posición común tras la propuesta de Bruselas de la futura PAC

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa para informar sobre la aplicación en España de las medidas acordadas en el último Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), en la sede - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Avanza una "tarea larga, compleja y difícil" en esta negociación con la Comisión

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado a la unidad para alcanzar una postura "común y fuerte" a nivel nacional tras la propuesta realizada por la Comisión Europea para la futura Política Agrícola Común (PAC), que presenta importantes recortes.

"Propongo y propondré a las comunidades autónomas que tengamos un mensaje común y fuerte, porque ya lo he dicho varias veces, esta propuesta me ha defraudado", ha asegurado Planas en rueda de prensa antes de presidir esta tarde los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, en los que expondrá a los consejeros del ramo los puntos a tratar en el Consejo de Ministros europeo los próximos 22 y 23 de septiembre en Bruselas.

En este contexto, el titular del ramo ha reconocido que se presenta una "tarea larga, compleja y difícil". "Por eso, hoy apelaré a la unidad en la posición española, porque es un tema en el que realmente nos jugamos mucho desde el punto de vista nacional y es una razón de más para que organizaciones agrarias, cooperativas, comunidades autónomas y, por supuesto, el Gobierno de España, podamos mantener una postura común", ha recalcado.

El titular de Agricultura ha reconocido que su "gran preocupación" es que la propuesta de Bruselas con tres grandes fondos (uno nacional, un fondo de competitividad y un fondo de Europa global), se diluya prácticamente de lo que hasta ahora se ha conocido como Política Agrícola Común, algo que también sucede en la Política Pesquera Común.

De esta forma, Planas ha señalado que pedirá a Bruselas que se establezca "claramente un cuadro de correspondencia entre las nuevas actuaciones, los fondos que se le dedicaban en el pasado y los que les va a dedicar en el futuro. "Es la única forma de discutir de forma comparable este tema, que me parece será una discusión complicada", ha señalado.

CONFÍA EN ALCANZAR UN ARANCEL 'CERO' AL ACEITE Y AL VINO

Por otro lado, Planas se ha mostrado confiado de que la Unión Europea, tras el acuerdo inicial alcanzado con Estados Unidos que "no es muy motivador" para España, por lo que no esconde la pretensión de que tanto en el vino como en elaceite lograr el "cero por cero". "Conseguir que podamos exportarlos en algún momento próximo evidentemente de forma más sencilla y más justa para nuestros intereses", ha subrayado.

"El establecimiento de un 15% de aranceles de forma horizontal no es un factor que consideramos positivo desde el punto de vista comercial ni alimentario, pero evidentemente hemos salvado la peor situación", ha reconocido.

Por otro lado y respecto a las recientes aranceles que China ha puesto a España al porcino de capa blanca, ya que los jamones curados han quedado excluidos de estas sanciones, apuesta a seguir negociando para eliminarlos o reducirlos.

"Hemos estado en contacto con el sector y particularmente con Interporc. Estamos en el nivel más bajo, pero aún así vamos a continuar a través del diálogo y la negociación, trabajando para que este dossier que está vinculado, como ustedes saben, con el de la importación de los vehículos eléctricos en la Unión Europea, lleve a una pronta disminución o desaparición de los aranceles, lo cual es muy justo para el sector".