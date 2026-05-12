El PP acusa a Barbón de "antiganadero" por las 1.500 reses muertas por el lobo en Grado, Teverga y Salas

El diputado regional del Partido Popular Luis Venta en una protesta ganadera, convocada por el sindicato COAG, en Grado. - PP

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Luis Venta, ha advertido este martes de que en la zona de Grado, Teverga y Salas el lobo ha matado más de 1.500 reses en solo tres años sin que el Gobierno "antiganadero" de Adrián Barbón, presidente del Principado, haga nada.

Venta ha participado este martes en Grado en una protesta ganadera, convocada por el sindicato COAG, para exigir el control poblacional del lobo y unas indemnizaciones justas.

Allí ha señalado que el sector ganadero "está castigado por muchas cuestiones, pero sobre todo por el lobo", y ha añadido que, en la zona de Grado, en los tres últimos años, se registraron 400 expedientes de ataques de lobos y más de casi 600 animales muertos.

"El Gobierno de Asturias no es consciente, y si lo es desde luego no hace nada para evitarlo, del problema que el lobo como consecuencia de la decisión del año 2021 de sobreprotección de la especie", subraya.

El portavoz popular de Medio Rural ha destacado "que se está poniendo en jaque, prácticamente al borde del abismo, a muchas ganaderías; hoy lo denunciamos en Grao, pero podríamos estar en Los Oscos, en el Oriente, en la zona, por ejemplo, de Quirós, de Riosa o Morcín".

"El problema del lobo no lo va a solucionar un Gobierno socialista, porque sabemos que es incapaz y que, más al contrario, lo que ha hecho hasta ahora ha sido sobreprotegerlo y realizar una mala gestión del programa anual de control que aprobó el año pasado la Consejería", ha resaltado.