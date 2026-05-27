El PP acusa a tres administraciones de "dejadez" ante la falta de agua para ganaderos en La Muesa (Cabrales)

El diputado regional del PP, Luis Venta Cueli, durante su participación en la concentración convocada por la Unión Rural Asturiana (URA) en el aparcamiento de Carreña de Cabrales. - PP

CABRALES 27 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Luis Venta Cueli, ha criticado este miércoles la falta de actuaciones "efectivas" para resolver el problema de abastecimiento de agua en La Muesa, en Cabrales, y ha acusado a las administraciones local, autonómica y a Parques Nacionales de "impedir el desarrollo" de la actividad ganadera.

Durante su participación en la concentración convocada por la Unión Rural Asturiana (URA) en el aparcamiento de Carreña de Cabrales, Venta ha considerado "imprescindible" respaldar a los ganaderos de la zona, al tratarse de una actividad "muy propia" del concejo, vinculada también a la producción del queso de Cabrales y con impacto tanto en la economía primaria como en el turismo.

El parlamentario 'popular' ha calificado de "auténtica dejadez" la situación que, según ha señalado, se prolonga desde hace años, con ganaderos reclamando "algo tan sencillo como agua para sus animales" sin que se haya dado una solución pese a los compromisos adquiridos por las distintas administraciones.

En este sentido, ha reclamado una "solución inmediata" y ha instado especialmente a Parques Nacionales a "facilitar" la actividad ganadera, al considerar que no puede actuar como un impedimento en un entorno que, a su juicio, ha sido "cuidado" históricamente por los propios ganaderos.

Asimismo, ha señalado a la Consejería de Medio Rural, a la que ha reprochado incoherencias en la gestión, al exigir condiciones de bienestar animal como acceso al agua en explotaciones particulares mientras, según ha indicado, no se garantiza ese suministro en pastos comunales.

Venta ha sostenido que la situación refleja la falta de compromiso de las tres administraciones implicadas -local, autonómica y estatal a través de Parques Nacionales- con el sector ganadero, al que, en su opinión, "dejan tirado" de forma recurrente.