El PP exige al Gobierno asturiano que tome "en serio" la lucha contra la avispa velutina

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Luis Venta ha exigido este lunes al Gobierno regional que "tome en serio" la lucha contra la avispa velutina y no "tire por la borda" el trabajo realizado hasta ahora.

"Prácticamente desde mediados de año, desde mayo, la lucha contra la velutina y la actuación sobre la eliminación de los nidos a lo largo desde junio hasta la fecha, prácticamente llevamos seis meses de inactividad en la eliminación de nidos en Asturias", ha criticado en una rueda de prensa acompañado de representantes del sector de la apicultura.

Venta ha advertido de que esta "dejadez absoluta" pone "en peligro no sólo la actividad apícola en Asturias sino que también pone en peligro la biodiversidad". "Esto no es una cuestión solo de apicultores, que también que son, digamos, el sector económico que más lo sufre, pero detrás de todo esto hay muchos sectores", ha señalado.

"Está en peligro la biodiversidad en Asturias, otras muchas producciones, las producciones de viñedos, de vino, está la producción de manzana, la polinización de todas estas frutales que está claramente en peligro y sobre todo porque, como digo, desde mayo prácticamente no se están eliminando nidos de velutina", ha lamentado.

Venta ha insistido en que "el hecho de que lleven casi seis meses sin eliminar nidos puede ser muy peligroso porque se pueden están liberando reinas.

Por ello, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular presentará "una iniciativa parlamentaria, instando al gobierno a que tome cartas en el asunto, a que de una vez por todas gestione con el dinero de todos los asturianos bien esta actuación".

"No puede ser que este gobierno y esta consejería mira hacia otro lado, como digo, dejando prácticamente en SOS a la apicultura y a muchas producciones en Asturias", ha concluido.

Según ha explicado Venta, es Tragsa la que debería retirar los nidos. La nueva empresa adjudicataria del contrato, por 90.000 euros, no habría adjudicado aún formalmente el mismo.