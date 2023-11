El PP reprocha al Principado que "no haya hecho nada en ochomeses para declarar la rata topo como plaga"

OVIEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP, Cristina Vega, ha reprochado este jueves al Gobierno del Principado que "no haya hecho nada en ocho

meses para declarar la rata topo como plaga", y añade que "en los últimos cuatro años solo se haya hecho un estudio que, ahora, el propio consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, admite que no era necesario".

Señala que en la sesión plenaria celebrada en marzo de este año se aprobaron tres puntos: la declaración inmediata como plaga, establecer una estrategia de actuación inmediata que reflejase las actuaciones para su control con dotación presupuestaria específica y suficiente, y que se comunicase al Ministerio los gastos previstos y realizados para la reducción de la plaga para así acceder a la financiación.

Sin embargo, el PP sostiene que no salió adelante el punto. "Marcelino Marcos reconoció ayer en la Comisión parlamentaria que no se ha seguido lo dispuesto en la Cámara para la declaración como plaga y pone en duda si puede ser considera como tal, pese a que un problema localizado inicialmente en Cangas del Narcea se ha extendido ya a todos los concejos limítrofes. Estos animales ya se localizan en Ibias, Tineo, Salas, Belmonte de Miranda y Somiedo. Está claro que no va a parar ahí, teniendo en cuenta que se desplazan más de 7 kilómetros al año en todas las direcciones", afirma Vega.