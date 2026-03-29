Prorrogadas las medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 31 de mayo

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OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha publicado la prórroga, hasta el 31 de mayo, de las medidas cautelares adoptadas con el objetivo de proteger la cabaña bovina asturiana frente a la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), en un momento en que se han confirmado nuevos casos en la provincia de Huesca.

Esta enfermedad viral del ganado bovino provoca graves consecuencias tanto para la propia cabaña ganadera como para los movimientos comerciales, según ha informado este domingo el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La resolución, que entra este domingo en vigor, mantiene la suspensión de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que implique la concentración de ganado bovino. También se prorroga la suspensión del mercado nacional de La Pola Siero, donde se seguirá permitiendo la compraventa de ejemplares nacidos o censados en explotaciones asturianas antes del 1 de marzo de este año.

Además, todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada y salida de animales, así como aquellos que porten animales vacíos, deberán someterse a procesos de limpieza, desinfección y desinsectación obligatoria. Los servicios veterinarios oficiales, en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado realizarán actuaciones de control de estas medidas.

El Gobierno de Asturias recuerda que la mejor medida de prevención es la limpieza, desinfección y desinsectación de las instalaciones y los animales. También resulta esencial evitar el acceso a las explotaciones de vehículos con animales de otras ganaderías, por el alto riesgo que implican.

La Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria ha solicitado colaboración a los servicios veterinarios de Salud Pública que operan en los mataderos, así como a los profesionales de las explotaciones y a los de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera para la vigilancia de la enfermedad y detección temprana de posibles casos.