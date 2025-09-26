El PSOE logra aprobar una propuesta en la Junta General que defiende la reformulación de la PAC

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), con motivo del Debate de Orientación Política, ha servido este viernes para la aprobación de una propuesta de resolución del PSOE que rechaza la propuesta de la Política Agraria Común (PAC) tal y como viene contemplada en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE) para el período 2028- 2034 e insta al Consejo de Gobierno a defender, ante las instituciones europeas y el Gobierno de la nación, una PAC con dotación financiera suficiente y personalidad jurídica e institucional propia, separada del resto de políticas comunitarias y basada, como hasta ahora, en dos pilares: desarrollo rural y ayudas directas y medidas de mercado.

El texto aprobado, que solo ha contado con el rechazo de los cuatro diputados de Vox, también pide trabajar en todos los ámbitos de su competencia en la simplificación de la PAC y en una tramitación más ágil, que la haga más eficaz y cercana a los agricultores y ganaderos.

El texto pide además retomar la realización de las campañas de saneamiento ganadero con una periodicidad anual, promover medidas de bioseguridad que prevengan la propagación de enfermedades emergentes en la cabaña ganadera, incentivar la vacunación voluntaria frente a las enfermedades de declaración obligatoria y financiar a través de una línea específica de ayudas el coste de estas vacunas como elementos estratégicos de garantía para la salud pública, la competitividad del sector y el acceso a mercados.

En el mismo texto, se insta a consolidar el programa 'Incorpórate al Agro', las "ayudas a la sucesión de explotaciones" como herramientas básicas para el apoyo y fomento del relevo generacional en la ganadería y la agricultura, así como las "ayudas para la modernización, la mejora ambiental y la prevención de daños de la fauna silvestre", que permiten favorecer la rentabilidad y profesionalización del sector.

Por último, se quiere reforzar el sector agroalimentario y promover el consumo de proximidad a través de la marca 'Mercados del Paraíso Natural'.

PROPUESTA DEL PP RECHAZADA

La sesión ha servido también para rechazar una propuesta de resolución del PP, también sobre la PAC, que ha contado con la oposición de todos los grupos de la izquierda asturiana. En ella, los 'populares piden abonar el anticipo de las ayudas de la PAC 2025 en la primera semana tras su autorización por la UE.

En el mismo texto, reclaman la publicación de la resolución de la convocatoria de ayudas de 2026 en el mes de febrero, trasladar al Gobierno de España la necesidad de defender los intereses de España y de Asturias en las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (2028-2034), utilizando, en su caso, la exigencia de unanimidad en el Consejo Europeo y la facultad de veto como herramientas de negociación, a fin de garantizar una financiación adecuada para Asturias.