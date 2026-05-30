Queipo (PP) pide un plan urgente ante el "declive" del salmón en los ríos asturianos

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. - PPDE ASTURIAS

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha pedido un plan de actuación urgente ante el "declive" del salmón en los ríos del Principado que incluya medidas "inmediatas, coordinadas y con rigor técnico" para frenar la pérdida de población de esta especie.

Durante la clausura del acto 'El futuro del salmón en Asturias' celebrado en Llanera este viernes, el líder de los 'populares' ha explicado que la situación afecta a toda Europa y que en Asturias el límite de reemplazo genético de los salmones ya es inferior a uno. "La población no se está reponiendo al ritmo necesario para garantizar su continuidad", ha asegurado, algo que "debería bastar para que todas las administraciones entendieran que estamos ante una situación que exige un plan de choque".

Entre las medidas concretas planteadas por el Partido Popular destaca el desarrollo de un plan urgente de recopilación de datos, el seguimiento de la especie en el mar, el cuidado de las riberas, la eliminación de obstáculos obsoletos para el remonte y el control de vertidos.

Asimismo ha reclamado un aumento presupuestario en Asturias para la recuperación de la especie, ya que "sin músculo financiero la recuperación del salmón es imposible".