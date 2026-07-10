La Rula de Avilés supera el medio millón de kilos de bonito subastados desde el inicio de la costera

Descarga tanquero Itsas Lagunak. - PUERTO DE AVILÉS

AVILÉS, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La lonja de la Rula de Avilés ha alcanzado un volumen acumulado de 500.000 kilos de bonito del norte desde que se iniciara la primera venta el pasado 1 de junio, tras contabilizarse los datos de la subasta celebrada esta madrugada.

El gerente de la rula avilesina, Ángel Muñoz, ha explicado que la costera de este año ha empezado "más retrasada que otros años" y con "pocas capturas", si bien ha precisado que las cifras "se van animando a lo largo de estos días". En este sentido, Muñoz ha calificado el periodo como "una buena semana", destacando que solo en la jornada de hoy se han vendido más de 100.000 kilos en las instalaciones asturianas.

Muñoz ha manifestado que el rebasar el medio millón de kilos rulados supone "unos días buenos tanto para pescadores como para la lonja, los compradores y el consumidor final", quien, según ha señalado, es el que va a disfrutar de un producto de "tan buena calidad" durante estas fechas.