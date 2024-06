Rural.- Ganaderos aseguran que ya hay "sobrepoblación de osos" y piden que se regule y deje de ser especie protegida

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos de la zona centro de Asturias y productores de miel de la zona occidental, encabezados por el Secretario de Unión Rural Asturiana, URA, Borja Fernández, han alertado este lunes de la situación límite a la que la fauna salvaje está llevando al campo asturiano, en especial el oso, que a su entender "ya no está en peligro de extinción y cuya población debería ser controlada de inmediato".

Fernández ha advertido de que los ataques "hasta ahora sin precedentes de lobo y oso harán que los ganaderos acaben tomando medidas en legítima defensa y tomando la justicia por su mano". "Las medidas en legítima defensa suelen salir sobre la marcha", ha advertido.

"Creo que llegó ya el momento de tomar medidas, bien sea el traslado de ejemplares a otras zonas, la esterilización de los mismos o lo que crean oportuno. Lo que no se puede seguir en esta situación porque estamos viendo que los osos ya campan a sus anchas por el concejo de Oviedo", ha indicado Fernández.

El secretario de URA ha incidido en que la denuncia presentada ante la consjería y ante los ayuntamientos afectados no han sido escuchadas por parte de los responsables de la administración.

Luis Pérez, productor de miel de Cangas del Narcea ha insistido en que "a día de hoy el oso no está en peligro de extinción y debe de ser descatalogada como tal". Así, preguntado si lo que se propone es matar osos, este apicultor ha indicado "que no sabe como, pero es necesario llevar a cabo un control de los osos.

"Yo no hablo de nada, yo no soy el responsable de hacer ese control, el responsable de hacer el control es la administración. Lo que no se puede tener es una sobrepoblación de osos que va a llegar un momento que va a afectar a las personas, ya no solo a los ganaderos. Tendrán que hacer algo, desplazar los osos a otros lados, una esterilización, o lo que sea, pero tendrán que hacer algún control y desde luego quitarlo de especie en extinción, porque no está en extinción ya", ha indicado.

Los ganaderos de la zona de Morcín han insistido en que "a día de hoy en esa zona" dan mucho más problemas los osos que los lobos, ya que matas "día sí y día no" animales y además no deja ni rastro de ellos. Así lo ha indicado David Álvarez Bueno, que ha indicado que el oso le mató "unos sesenta animales" en lo que va de año.

"A la hora de reclamar daños no tienes nada que demostrar porque no tienes nada, el oso no te deja nada. No hay justificación ninguna porque no te deja nada", ha indicado este ganadero.

Otro de los ganaderos afectos por los daños de la fauna salvaje, Rubén Cachero, ha indicado que "las alimañas están destruyendo a los verdaderos obreros del campo, que son los animales domésticos".

"No es que nos extingan a los ganaderos, es que están extinguiendo a los obreros del campo, los animales domésticos. Estamos a las puertas de cuatro o seis años empezar a ver pueblos quemar aquí en Asturias, cuatro o seis años, porque la maleza está invadiendo las casas, eso va a venir un incendio, va quemar", ha indicado Cachero.

EL PROBLEMA DE "LAS MASCOTITAS"

Tan grave como los problemas generados por los osos y los lobos son los problemas que causan los muchos "turistas y visitantes" que "con sus mascotitas invaden la zona del Monsacro". Con estas palabras se manifestaba Miguel Álvarez, vecino de Los Llanos, en el concejo de Morcín que ha criticado duramente el comportamiento de los visitantes.

A su juicio el turismo descontrolado está causando muchos problemas a los ganaderos de la zona, que los fines de semana "ni siquiera pueden mover el tractor porque no hay sitio donde dar vuelta". Por eso ha exigido el control y regulación de las normas de los visitantes y ha pedido que se vigile el cumplimiento de las mismas.

"Llegan aparcan donde les da la gana, invaden todo, van con sus perritos sueltos, vuelven loco a uno porque las rutas no están bien señalizadas y se pierden, ya hubo que prohibir que bañasen a sus mascotitas en los bebederos de los animales pero no lo cumplen. Pedimos que cumplan la normativa referida a los perros y a la gente porque nos están echando de la zona. Que marquen las rutas y los visitantes no puedan salirse de ellas porque atosigan a los animales", indicó Álvarez.