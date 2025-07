UPA, Asaja y COAG estarán este miércoles en la movilización del campo europeo en Bruselas por una PAC "fuerte"

Archivo - Varias personas durante una concentración de cerealistas de las principales regiones productoras de España, frente al Ministerio de Agricultura, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UP - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIED/MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPA, Asaja y COAG participarán este miércoles en la movilización por el futuro de la Política Agrícola Europea (PAC), que tendrá lugar en Bruselas, frente a la Comisión Europea para reclamar una PAC más fuerte y con presupuesto, según informa en un comunicado.

En concreto, el secretario de relaciones internacionales de UPA, José Manuel Roche, participará en este acto de protesta organizado por el COPA-Cogeca para reclamar una PAC con presupuesto adecuado y reparto justo.

Hoy, hacia el mediodía, está previsto que se conozcan dos propuestas de la Comisión Europea que marcarán en el futuro del sector agrario en toda la Unión Europea como son el Marco Financiero Plurianual y de los reglamentos de la Política Agraria Común para el próximo sexenio 2028-2034.

UPA reclama un presupuesto "suficiente" para los retos que tendrán que afrontar los agricultores y ganaderos en los próximos años, como la situación geopolítica, dificultades comerciales o la crisis climática. "Ya es hora de que se incremente el presupuesto de la PAC, ajustándolo además a la inflación", aseguran desde UPA.

La organización demanda que la próxima PAC no se disgregue en sobres nacionales, lo que a su juicio "difuminaría la estrategia común europea" y traería "más desigualdad", por lo que aboga por un reparto "más justo y más social" de los apoyos, para que no sea "una fuente de desigualdad, como lo ha venido siendo hasta ahora".

En este contexto, UPA apuesta por medidas como los techos máximos de ayudas, el pago redistributivo, las ayudas asociadas a más sectores en crisis o unos ecorregímenes que tienen que ser eficaces y flexibles.

Los agricultores reclaman que las nuevas prioridades de la Unión Europea en materia de defensa o reto migratorio no resten "ni un ápice de importancia ni un euro de presupuesto" a la PAC. En UPA aguardan que la propuesta que se conocerá el miércoles contemple "un reparto diferente, más justo y más social, y enfocado a las explotaciones familiares, que somos las que tenemos más dificultades".

COAG RECLAMARÁ UN PRESUPUESTO SÓLIDO

Por su parte, una delegación de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) también se desplazará este miércoles a Bruselas para participar en esta marcha simbólica en defensa de un presupuesto europeo sólido para la futura PAC, según informa en un comunicado.

Esta acción de protesta, a las que están convocados agricultores y ganaderos de toda la UE, pretende lanzar un mensaje claro y rotundo a las instituciones europeas de que "sin una PAC fuerte, común y bien financiada, no hay seguridad alimentaria en Europa".

Un acto que comenzará a las 14.00 horas en la Place du Luxembourg, desde donde arrancará una marcha simbólica a las 14.30 horas. La acción culminará frente al edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea, entre las 15.15 y las 16.00 horas, donde la CE presentará su propuesta de perspectivas financieras de la UE para el periodo 2028-2034 y de reforma de la PAC.

"El presupuesto de la UE no es un asunto técnico, sino profundamente político. Si no se protege financieramente la PAC, corremos el riesgo de que se derrumbe como un castillo de naipes. Las transiciones ecológica, digital y económica que se nos exigen no pueden realizarse sin un apoyo claro, estructurado y suficiente", ha subrayado el representante de COAG en el Comité Económico y Social Europeo, Jaume Bernis.

Desde COAG, rechazan "firmemente" cualquier intento recorte y de disolución de la PAC en un fondo único, avanzar hacia su renacionalización o presentar de forma precipitada una nueva propuesta para la PAC post-2027 sin garantías presupuestarias, mecanismos de gobernanza claros ni consulta con el sector agrario.

De esta forma, la organización agraria estará el 16 de julio en Bruselas para "defender el modelo agrario profesional, social y sostenible" que vertebra el medio rural europeo y garantiza alimentos sanos, seguros y de calidad para toda la ciudadanía.

ASAJA

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, indicó este lunes en Oviedo que reclamarán una Política Agrícola Común mejor. La actual, con sus "restricciones y prohibiciones", ha tenido como consecuencia la pérdida de más de un millón de vacas, 135.000 en España, con al consecuente subida del precio de la carne.

También ha puesto el foco en la falta de relevo generacional, destacando que más del 60% de los agricultores y ganaderos tienen más de 60 años y solo se incorporan un 4% de los jóvenes al campo. Barato se ha referido también a la falta de rentabilidad de las explotaciones.

Asaja acude hoy a Bruselas con un adelegación de 180 agricultores en defensa de una PAC que incluya presupuesto, rentabilidad y que prioirce al profesional de la agricultura.