Usaga critica las multas a ganaderos y la cancelación de una reunión con la Delegación del Gobierno

Concentración en La Franca (Ribadedeva) el pasado 29 de enero. - USAGA

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sindicatos Agrarios de Asturias (Usaga) ha denunciado la actuación "negligente" de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, por la imposición de sanciones que califica de "arbitrarias" a raíz de las movilizaciones del sector agrario celebradas el pasado 29 de enero en La Franca (Ribadedeva).

En un comunicado, la organización agraria sostiene que varios de sus afiliados han recibido multas de 600 euros tras ser identificados durante la concentración, pese a no haber infringido, según aseguran, ninguna norma. Usaga considera que se trata de una actuación "inaceptable" y acusa a la Delegación del Gobierno de "ensañarse" con el colectivo.

La organización critica además que se realizaran identificaciones cuando los participantes ya abandonaban el lugar y denuncia que, supuestamente, se habrían producido irregularidades en la consignación de horarios en las denuncias, lo que derivaría en sanciones "desproporcionadas".

Usaga ha lamentado asimismo que la reunión prevista para este lunes con la Delegación del Gobierno para abordar esta situación haya sido cancelada, lo que, a su juicio, dificulta el diálogo entre las partes.

"Creemos que esto es injusto y que la delegación del Gobierno tiene que dar la cara, pedir disculpas y, por supuesto, quitar las multas", han señalado desde la organización, que insta a fijar una nueva fecha para el encuentro con el fin de buscar un acuerdo con los agricultores y ganaderos asturianos.