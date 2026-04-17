Venta (PP) acusa a Marcelino Marcos de "traicionar" a los ganaderos y ser "cómplice cobarde" de su acoso

Archivo - El diputado regional del PP de Asturias, Luis Venta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Luis Venta ha acusado este viernes al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, de "traicionar a los ganaderos asturianos y convertirse en cómplice del acoso ejercido desde la Delegación del Gobierno".

En una nota de prensa, Venta ha asegurado que el Gobierno asturiano "ha dejado meridianamente claro cuáles son sus prioridades: proteger a sus compañeros del Partido Socialista antes que defender a quienes sostienen el medio rural asturiano con su trabajo diario".

"Nos encontramos ante un Gobierno abiertamente antiganadero, incapaz de emitir una sola palabra en defensa de los profesionales del campo que están siendo castigados con sanciones injustas, arbitrarias y absolutamente desproporcionadas por ejercer su derecho a la protesta; un silencio vergonzante que solo puede calificarse de cobardía política", ha indicado.

El parlamentario 'popular' señaló que los expedientes sancionadores impulsados desde la Delegación del Gobierno constituyen "un auténtico atropello administrativo y un uso intolerable del poder; se fundamentan exclusivamente en actas genéricas de agentes de la autoridad, sin concreción de hechos, sin individualización de conductas y sin las mínimas garantías exigibles en un Estado de Derecho".

"Esta estrategia represiva, diseñada y ejecutada desde la Delegación del Gobierno, responde a una lógica autoritaria propia del sanchismo más rancio, y resulta aún más grave por la sumisión absoluta del Gobierno de Asturias, que asiste impasible al castigo sistemático de sus propios ciudadanos", ha apostillado.

Venta ha lamentado que ante esta situación, el consejero "calla". "Cuando un responsable político calla ante una injusticia, no es neutral, se convierte en responsable de ella", ha remarcado, exigiendo una "defensa firme, clara y sin matices de todos los ganaderos sancionados, reclamando a su camarada Adriana Lastra la retirada inmediata de unos expedientes sancionadores vergonzosos, elaborados a base de corta y pega y plagados de incongruencias procedimentales".