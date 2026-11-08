Venta (PP) denuncia 25.000 animales muertos por el lobo en siete años en Asturias y el aumento de las manadas

Representantes del PP en la marcha ganadera convocada en Arriondas hoy. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias Luis Venta ha cifrado en 25.000 los animales muertos por ataques de lobos en Asturias durante los siete años de mandato del presidente autonómico, Adrián Barbón (PSOE); y ha denunciado que en los últimos tres años se han registrado más de 4.200 expedientes por daños provocados por esta especie.

En declaraciones previas a su participación en la protesta ganadera en Arriondas, el parlamentario ha señalado que los datos "dejan en evidencia" al Gobierno asturiano y al Central. Según ha advertido, la población de lobos casi ha duplicado su presencia en una década, generando un problema diario en la zona del Sueve donde el plan anual de actuaciones "no ha sido efectivo". En concreto, ha indicado que durante este año se han llevado a cabo más de 15 actuaciones en la zona sin que, según los datos que asegura haber recibido de la Consejería de Medio Rural hace quince días, se haya abatido ningún ejemplar.

Venta ha criticado que los controles poblacionales constituyen "un engaño continuo". Ha asegurado que "durante los siete años de Gobierno de Barbón se han abatido 90 lobos en Asturias", mientras que este año se han eliminado once ejemplares. Sobre estos últimos, ha dicho que "aproximadamente la mitad tendrían unos cinco meses de edad". "Son cachorros que deambulan por el monte, no los ejemplares que están causando los daños a las explotaciones ganaderas. ¿A quién quieren engañar?", ha añadido.

Por todo ello, el parlamentario del PP ha exigido la aplicación de actuaciones efectivas y ha recordado que el Sueve se acordó como una zona libre de lobos, un compromiso que afecta a los municipios de Colunga, Caravia, Piloña, Parres y Ribadesella.

Finalmente, ha lamentado que ningún representante socialista de estos concejos se haya sumado a la marcha en apoyo a los ganaderos.