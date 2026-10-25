Venta (PP) exige al Principado eliminar burocracia y actuar contra el lobo

Representantes del PP en el Certamen del Queso Gamonéu - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Luis Venta ha criticado este domingo la gestión del Principado de Asturias en el medio rural. En el Certamen del Queso Gamonéu, en Onís, y en declaraciones a los periodistas ha exigido al Gobierno regional que elimine la burocracia que soportan los profesionales del sector primario y que se actúe contra los ataques del lobo. Venta ha señalado que "la burocracia es algo que está mermando todas las cuestiones relacionadas con la producción de quesos" y ha puesto el acento en la gestión del Parque Nacional de Picos de Europa, que a su juicio "lo que hace es poner problemas y trabas a aquellos que quieren ejercer su actividad, no solo ganadera, sino también para hacer quesos desde el puerto".

El diputado ha añadido que el lobo está "machacando" también al ganado menor y ha dicho que prácticamente están desapareciendo las piezas del Parque Nacional y alrededores.

Según Venta, ha habido más de cinco años en los que no se ha abatido ningún lobo en el Parque Nacional, lo que ha vinculado directamente con la crisis del sector quesero, ya que el Gamonéu es "un alimento de Asturias que está entre los mejores del mundo, de los mejores quesos".