Frente Ampliu por Asturies pide movilizarse durante la huelga por una fiscalidad más justa y derecho a la vivienda

Los candidatos de Frente Ampliu por Asturies al Congreso, Juan Ponte, y al Senado, Antona Luengo, participan, en Gijón, junto al secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, en una mesa informativa sobre el 11N. - FRENTE AMPLIU POR ASTURIES

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Frente Ampliu por Asturies al Congreso, Juan Ponte, y al Senado, Antona Luengo, han participado este viernes, en Gijón, junto al secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, en una mesa informativa y en el reparto de propaganda para llamar a la participación en la huelga general del próximo 11 de noviembre.

A este respecto, Ponte ha defendido el papel del sindicalismo de clase como herramienta para que la clase trabajadora pueda organizarse y defender sus intereses frente a quienes acumulan la riqueza colectiva, según una nota de prensa de Frente Ampliu por Asturies.

El candidato ha contrapuesto los "privilegios" de las grandes fortunas a las dificultades cotidianas de las personas trabajadoras para llegar a fin de mes, pagar el alquiler y afrontar los gastos básicos.

También ha criticado que haya quienes se preocupen más por la "proliferación de pirañas en Asturias" que por la situación de los trabajadores.

El candidato al Congreso, asimismo, ha defendido una fiscalidad "más justa", con una mayor contribución de las grandes fortunas para garantizar la financiación de los servicios públicos.

En este sentido, ha planteado un impuesto sobre el patrimonio del dos por ciento a partir del millón de euros y un segundo tramo del tres por ciento para patrimonios superiores a los 50 millones.

Ponte ha señalado que el uno por ciento de la población española concentra el 25 por ciento de la riqueza y ha cifrado en 17.000 millones de euros la recaudación que, según su propuesta, permitiría reforzar los servicios públicos.

Por su parte, Luengo ha llamado a movilizarse para reivindicar el derecho efectivo a la vivienda, eje de la huelga general. La candidata ha defendido que el acceso a una casa es un derecho fundamental que todavía no está garantizado materialmente, a su juicio, pese a su reconocimiento en la Constitución.

Luengo ha señalado, también, que la movilización social debe servir para colocar la vivienda en el centro de la agenda política y ha criticado que la izquierda socialdemócrata no haya sabido dar una respuesta suficiente a este problema. Al tiempo, ha situado la huelga del 11 de noviembre como un punto de partida para avanzar en la conquista efectiva de este derecho.