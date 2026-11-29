OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a una mujer de avanzada edad y con dificultades de movilidad en Lieres, en el municipio asturiano de Siero, para que pudiera ejercer su derecho al voto en el colegio electoral situado en el colegio público La Xentiquina, al que no podía acceder por sí sola.

Los hechos han ocurrido a las 17.00 horas, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana encargada de la vigilancia del centro ha tenido conocimiento de que la mujer se encontraba imposibilitada para entrar en el recinto electoral.

A pesar de que la votante acudía acompañada por su hijo, unos escalones en el acceso le han impedido el paso, a lo que se ha sumado la dificultad de recorrer una distancia de 30 metros desde la entrada hasta el punto de votación.

Ante esta situación, uno de los agentes de la patrulla ha ayudado a la mujer a superar los escalones y la ha acompañado, mientras el otro guardia civil ha gestionado una silla para que pudiera descansar durante el trayecto hasta el vestíbulo del centro escolar, según ha informado la Guardia Civil.

Gracias a esta intervención, la mujer ha podido depositar su voto y, una vez finalizado el acto, los agentes han repetido la asistencia para facilitarle la salida del colegio electoral.