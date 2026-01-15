El 40 aniversario del turismo rural en Asturias, protagonista en Fitur del estand del Principado

Infografía del estand del Gobierno del Principado de Asturias en Fitur. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias celebrará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), del 21 al 25 de este mes en Madrid, el 40 aniversario del turismo rural con un estand inmersivo, de alto impacto visual, que recorre las cuatro estaciones del año y proyecta una imagen de destino "diverso, sostenible y atractivo" durante los doce meses.

Así lo han destacado, durante la presentación del estand en Laboral Ciudad de la Cultura, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

"El turismo rural forma parte del ADN de Asturias y ha sido clave para generar oportunidades en nuestros pueblos", ha resaltado Llamedo, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

Llamedo, asimismo, ha anunciado la publicación de la convocatoria, este próximo viernes, del programa de bonos turísticos de 2026, a los que podrán adherirse los establecimientos del próximo día 17 al 1 de febrero, y a partir del 2 de febrero, podrán descargarse los bonos hasta agotar el crédito disponible.

En cuanto al estand, el acceso al pabellón del Principado se concibe como una gran entrada audiovisual, protagonizada por pantallas LED de gran formato y otras transparentes de última generación, con imágenes de cascadas, playas, bosques y paisajes nevados.

Asimismo, el recorrido ofrece un relato sensorial que invita a descubrir Asturias más allá de la temporada alta y refuerza el objetivo de desestacionalización.

El estand incorpora un gran mapa interactivo que permite explorar los recursos turísticos de todos los concejos y una guía virtual metahumana, denominada NELA Experience, que interactuará con el público y personalizará la información según los intereses de cada visitante. Aquí se dará a conocer el eslogan de la nueva campaña de Turismo Asturias, cuya presentación abrirá la programación en Fitur 2026.

La cultura sidrera contará también con un espacio propio a través de la recreación de un chigre-tienda que ofrecerá degustaciones de sidra y una experiencia de realidad virtual desarrollada en colaboración con la DOP Sidra de Asturias.

Respecto al diseño, el ágora central acogerá 48 presentaciones, como la nueva campaña turística del Principado, las nuevas conexiones aéreas y las mesas redondas dedicadas a los pioneros del turismo rural, la cultura sidrera y los vínculos astur-mexicanos, además de las actividades impulsadas por ayuntamientos, asociaciones y entidades turísticas de toda la comunidad.

La Terraza del Paraíso, concebida como área empresarial, amplía este año su capacidad para albergar reuniones de más de 120 participantes de forma simultánea.

ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO

Durante el fin de semana, la programación se dirigirá al público general, con actos como un rosco para descubrir Asturias letra a letra; demostraciones y degustaciones de productos con IGP (Chosco de Tineo, Ternera Asturiana y Miel de Asturias); actividades de la Asociación Quirosana de Turismo (Aquitur) y una experiencia de realidad virtual promovida por el Ayuntamiento de Villaviciosa a través de imágenes de Xurde Margaride.

A lo largo de las cinco jornadas, el recinto dispondrá de dos mostradores de información de modo permanente. Además, el próximo día 23 será la celebración del Día de Asturias, una jornada institucional que, al igual que el conjunto de presentaciones, será retransmitida en streaming para reforzar la proyección exterior como destino de la comunidad y el acceso abierto a sus contenidos.

La escenografía utiliza materiales sostenibles para representar la cultura sidrera con un llamativo chigre-tienda que compagina tradición, creatividad y proyección de futuro.

Toda la información sobre la presencia de Asturias en Fitur 2026, agenda actualizada, emisiones en directo y materiales informativos y otros puede consultarse en el siguiente enlace www.turismoasturiasprofesional.es y la actividad en redes sociales se difundirá bajo la etiqueta #AsturiasenFitur.