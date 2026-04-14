Abierto el plazo de inscripción en las escuelas infantiles asturianas para el próximo curso

Archivo - Escuela Infantil Dolores Medio (Oviedo). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha abierto este martes el plazo de presentación de solicitudes para el procedimiento de admisión del alumnado del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) en centros de la red autonómica para el curso 2026-2027, que permanecerá abierto hasta el próximo 24 de abril.

El proceso afecta a un total de 66 escuelas infantiles autonómicas, incluyendo los equipamientos de nueva creación correspondientes a las fases I y II de la red --también aquellos aún pendientes de apertura--, así como los centros municipales que se integraron en septiembre de 2025.

Quedan fuera de este procedimiento las escuelas infantiles proyectadas en los colegios públicos Santa Olaya y Rey Pelayo, en Gijón, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el curso 2027-2028.

Tras el cierre del plazo de solicitudes, el calendario continuará con la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos el 27 de mayo, abriéndose a continuación el periodo de alegaciones hasta el 1 de junio. La lista definitiva se hará pública el 10 de junio, mientras que el 25 de junio se difundirá la adjudicación de plazas en otras opciones y las listas de espera definitivas. El periodo de matriculación se desarrollará entre el 25 de junio y el 3 de julio.

En caso de empate en la puntuación tras la aplicación del baremo, la resolución establece que se resolverá conforme al sorteo público celebrado el pasado 4 de febrero, que fijó el orden a partir de los apellidos cuyas dos primeras letras sean 'RJ', continuando en sentido inverso al alfabético.

Para aquellas escuelas que no estén aún en funcionamiento durante el plazo de solicitud, las peticiones deberán presentarse en el centro educativo de referencia o a través del registro dirigido a la Consejería de Educación. La formalización de la matrícula se realizará en el propio centro una vez se produzca su apertura, siendo las familias informadas previamente por la dirección.

En el caso de los centros municipales que se integrarán en la red autonómica el 1 de junio, el procedimiento administrativo se iniciará bajo la gestión de los ayuntamientos y será culminado por la Consejería de Educación tras el traspaso de competencias.

Por último, las escuelas infantiles de titularidad municipal que no forman parte de la red autonómica continuarán rigiéndose por los procesos de admisión establecidos por cada ayuntamiento.