Abierto el plazo de solicitud de las becas Martín González del Valle de EDP

Archivo - Acto de bienvenida de la Fundacion EDP a los alumnos de la Universidad de Oviedo que realizaran las practicas en EDP. Foto: Daniel Mora - DANI MORA - Archivo

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de 20 titulaciones de grado y seis másteres de la Universidad de Oviedo pueden inscribirse hasta el próximo 16 de septiembre en el programa de becas Martín González del Valle de EDP, que este curso se integra por primera vez en el programa ibérico de prácticas de la compañía, el cual ofrece alrededor de 200 oportunidades de formación entre España y Portugal.

Las becas Martín González del Valle son remuneradas, tienen una duración máxima de 10 meses y se desarrollan en las instalaciones de la compañía energética, según ha informado EDP en nota de prensa.

El programa ofrece flexibilidad horaria y permisos para exámenes y pruebas académicas. Las prácticas, de carácter curricular y/o extracurricular, se realizarán entre los meses de noviembre y julio, con inicio previsto el 3 de noviembre de 2025.

Los estudiantes seleccionados contarán con un tutor que supervisará su actividad y dispondrán de los medios y recursos necesarios para llevar a cabo las tareas asignadas. Al finalizar el periodo de prácticas, deberán entregar un informe resumen de la experiencia y el trabajo realizado.

El programa está abierto a alumnos de 20 titulaciones de grado y 6 másteres, entre las que figuran Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ingeniería Informática o Matemáticas, así como másteres en Ingeniería Industrial, Abogacía, Prevención de Riesgos Laborales o Análisis de Datos, entre otros.

Las solicitudes deberán realizarse a través de la plataforma de la Universidad de Oviedo, que dará acceso al sistema de EDP para la tramitación de inscripciones. Entre los requisitos, se valorará el nivel de inglés (mínimo B1).

EL PROGRAMA DE BECAS

El programa de becas Martín González del Valle, que se desarrolla en colaboración con la Universidad de Oviedo desde 1983, se ha consolidado como un referente académico en Asturias y ha permitido que numerosos participantes se incorporen posteriormente a la plantilla de EDP.

Con este programa, EDP "refuerza su compromiso con la formación y empleabilidad de los jóvenes universitarios, al tiempo que impulsa la conexión entre el ámbito académico y la realidad empresarial".