Abierto el plazo para la solicitud de subvenciones para el deporte base en los centros educativos públicos

OVIEDO/AVILÉS 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés tiene abierto desde este martes hasta el 3 de septiembre (incluido) el plazo para la presentación de solicitudes por parte de las entidades deportivas avilesinas sin ánimo de lucro para el fomento del deporte base en los centros de enseñanza infantil y primaria públicos de Avilés correspondiente al curso escolar 2025/2026.

Está consignada en los presupuestos municipales una partida de 170.000 euros en la Fundación Deportiva Municipal, un 20 por ciento más que el curso pasado, para la realización de proyectos deportivos de interés público en el municipio de Avilés a través de la organización de actividades extraescolares.

Las solicitudes se deben presentar de forma telemática en la convocatoria de subvención vigente publicada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Avilés (https://sedeelectronica.aviles.es/Subvenciones).

Toda la información sobre la convocatoria así como las instrucciones y documentos necesarios para tramitar las solicitudes online se pueden encontrar en la sede electrónica municipal en el siguiente enlace: https://sedeelectronica.aviles.es/PublicacionTabs.aspx?tab=1...;id=20799&t=S&x=LF2kkhM DY338BS0P+ru+6w&lang=es-ES Balance Durante el curso 2024/2025 se beneficiaron de estas ayudas 10 entidades deportivas del municipio que se repartieron 142.500 euro euros.