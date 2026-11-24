De izquierda a derecha, Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras; Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias; Ángel García, alcalde de Siero, y Javier Rodríguez, concejal de Obras de Siero. - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha abierto hoy al tráfico el ramal de conexión entre la localidad sierense de San Miguel de la Barreda y el tramo desdoblado de la AS-17 en el polígono de Bobes. Esta obra ha supuesto una inversión de 171.002 euros para acabar con el actual fondo de saco y facilitar el acceso a la localidad.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias asumió la ejecución del vial, incluido en el plan de Sogepsa para el desarrollo del polígono, para agilizar la obra y cumplir así con una de las demandas realizadas desde el Ayuntamiento de Siero.

Según ha informado el Principado en una nota de prensa, la ejecución de este vial de conexión entre el antiguo trazado de la AS-17 y el nuevo tramo desdoblado entre San Miguel y el polígono industrial remata una inversión de más de 27 millones, que conecta los principales espacios industriales del centro de la comunidad mediante un eje transversal de alta capacidad.

La entrada en servicio del desdoblamiento de la AS-17 entre Bobes y San Miguel hace algo más de un año hizo que el acceso desde el oeste se perdiera y creó un fondo de saco. El nuevo vial, de 145 metros de longitud, corregirá esa situación y comunicará la glorieta de la actual AS-17 con Samiguel. La sección de la vía dispondrá de una plataforma de 9,5 metros formada por dos carriles de 3,5 metros y arcenes en ambas márgenes de 1,25 metros.