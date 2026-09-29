Abogados Cristianos espera que se abra juicio para el presidente de AMA por la 'santina queer'

'Santina Queer' De AMA - CUENTA DE FACEBOOK DE AMA ASTURIAS

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El letrado de Abogados Cristianos Sergio Alonso ha acudido este martes al juzgado de Villaviciosa con motivo de la declaración ante el juez del presidente de la Asociación Moza de Asturias (AMA) a raíz de una denuncia por la acción que realizó el pasado 8 de marzo, cuando en el Día Internacional de la Mujer que se celebró en Villaviciosa, desde AMA desfilaron con la 'santina queer', un muñeco con lemas reivindicativos basado en la imagen de la Virgen de Covadonga.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alonso ha dicho que espera que se abra juicio oral contra el investigado por un presunto delito de escarnio contra los sentimientos religiosos contemplado en el artículo 525 del Código Penal, tras una denuncia conjunta presentada por la Fundación Abogados Cristianos y la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo.

No es la primera vez que AMA ha sido denunciada por la 'santina queer'. Ya ocurrió en 2025 en Gijón, pero el caso fue archivado. En cualquier caso, el letrado de Abogados Cristianos ha insistido en que la reiteración de los hechos denunciados constituye un elemento relevante en la causa, ya que "se supo hasta qué alcance tenía para los vecinos y para los sentimientos de los católicos y un año después, con las mismas consignas, se ha vuelto a realizar".

El letrado ha cuestionado la naturaleza de las acciones denunciadas, afirmando que un año después de la primera acción AMA lo volvió a hacer, lo que prueba que no fue fruto de la casualidad o de una reivindicación cualquiera. A su juicio, sugiere una "intencionalidad deliberada" en la repetición de los actos.

"Esperamos que el juez dicte la apertura de juicio oral para que podamos presentar nuestro propio escrito de acusación y así termine la fase de instrucción y que por fin se haga justicia", ha subrayado Alonso.

El delito de escarnio por el que se acusa al presidente de AMA contempla una pena de multa de entre 8 y 12 meses, según ha precisado el abogado de Abogados Cristianos durante sus declaraciones ante los periodistas en Villaviciosa.

Además de la declaración del presidente de AMA, este martes está prevista la comparecencia ante el juez de un testigo de la parte acusadora.