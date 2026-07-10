Accidente en Avilés: Dos heridos muy graves tras el choque frontal de un camión con un turismo en Las Vegas

Archivo - Patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas muy graves tras chocar frontalmente un turismo con un camión en el tramo de enlace para incorporarse a la A-8, a la altura del punto kilométrico 406 en Las Vegas, Avilés.

Según ha informado la Guardia Civil, las dos salidas de la autovía, en ambos sentidos de la circulación, permanecen completamente cerradas al tráfico para facilitar las labores de asistencia y retirada de vehículo.

La circulación por la A-8 no se encuentra afectada, manteniéndose los carriles habilitados salvo por las restricciones especificadas en las vías de salida. En el lugar se encuentran dos patrullas del Destacamento de Gijón y EIS de la Guardia Civil de Oviedo.