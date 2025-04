Accidente Mina Cerredo: los partidos esperan a las explicaciones antes de decidir sobre la comisión de investigación

El PSOE considera que una comisión de investigación "no aporta nada" a la línea actual de investigación

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, Convocatoria por Asturies y los diputados del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias esperarán a las explicaciones de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, para decidir si convocan la comisión de investigación en el parlamento tras el accidente mortal en la mina de Cerredo (Degaña) del pasado 31 de marzo.

La Junta de Portavoces de este miércoles ha servido, entre otros, para fijar la comparecencia de la consejera este martes en el pleno ordinario de la cámara, intervención que se suma a la ya acordada para este viernes en Comisión.

En declaraciones a los medios al término de la Junta de Portavoces, el diputado del PP Luis Venta ha criticado la postura del Gobierno y, en concreto, del presidente Adrián Barbón, al que ha acusado de "esconderse detrás de un biombo" para no dar "ninguna explicación" acerca de las responsabilidades políticas que puedan existir.

"A veces es más atronador el silencio que el ruido", ha dicho, para después reprochar al líder del Ejecutivo regional que no dé explicaciones más allá de recordar que "tiene ocho apellidos mineros". "No es verdad lo de 'caiga quien caiga'", ha subrayado Venta, quien ha remarcado que, si bien la investigación tiene que poner el foco en la actividad empresarial, "no podemos ni debemos olvidarnos de la responsabilidad de la Administración para garantizar el cumplimiento de las normas".

Si en las comparecencias previstas para el viernes y el martes las explicaciones de Díaz no convencen, Venta ha asegurado que la petición para impulsar una comisión de investigación "está cada vez más cerca". En este punto ha matizado que este tipo de recursos parlamentarios no son una "herramienta política", sino "una necesidad democrática si no se dan las explicaciones oportunas".

Dos semanas después del accidente y tras las informaciones que se han ido conociendo, el parlamentario 'popular' ha subrayado que ahora los asturianos "tenemos la certeza" de que se sacaba carbón "de manera ilegal", pero ha matizado que la consejera y exdirectora general de Minas "ya lo sabía desde hace más de tres años".

Desde Convocatoria por Asturies, su portavoz Xabel Vegas se ha mostrado "muy respetuoso" con la investigación judicial en marcha pero ha subrayado que es "imprescindible" esclarecer las causas de lo ocurrido.

En lo referido a la creación de una comisión de investigación en el parlamento autonómico, Vegas ha asegurado que su grupo parlamentario --que sustenta al socio de gobierno del PSOE en el Ejecutivo autonómico-- "no tiene la decisión tomada". Sí tienen claro desde Convocatoria por Asturies que si se crea, ha de ser desde el consenso de las "fuerzas democráticas" de la Junta.

Así, ha rechazado la postura de Vox, que pide ya su creación, ya que entiende que lo que persiguen es "hacer un espectáculo" con lo ocurrido, sobretodo sabiendo que en el pleno que se suspendió por el accidente esta formación iba a defender una iniciativa para rebajar los requisitos administrativos para explotaciones mineras. "Que aparezcan como adalides de esa investigación es un acto repugnante", ha aseverado.

EL PSOE DEBERÍA SER EL "MÁS INTERESADO" EN CONOCER TODO LO OCURRIDO, DEFIENDE TOMÉ

Desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé ha pedido "máxima transparencia" y explicaciones a Díaz en las dos comparecencias que tiene por delante. "El viernes esperamos poder hacer las preguntas pertinentes y que empiecen a dar respuestas razonables y transparentes", ha dicho, para después pedir que las comparecencias sirvan para empezar a hablar de "asumir responsabilidades".

Si todo esto no se cumple, ha agregado, estará a favor de poner en marcha "todas las herramientas parlamentarias" que sean necesarias, como la comisión de investigación. Si llega a constituirse esta comisión, Tomé entiende que el PSOE tendría que ser "el más interesado" en que se llegue "al fondo" de todas las cuestiones y se haga un trabajo "riguroso y serio", sin "intereses partidistas".

Considera Tomé que "no interesa de quién es hijo" el presidente Barbón --en referencia a sus reiteradas declaraciones sobre su origen minero-- y le ha pedido que deje de lado ese "paternalismo". "No nos interesa de quién es hijo, sino que sea responsable y capaz de manejar esta situación", ha zanjado.

Por otro lado la diputada del Grupo Mixto ha juzgado que sería "un buen momento" para que el Ejecutivo "se plantee sanear" el organigrama de la Consejería de Transición Ecológica, ya que el hecho de que el PSOE haya gobernado casi siempre en Asturias conlleva "años de endogamia" y de "dinámicas tóxicas" por las que hay determinadas personas que tienen "mucho poder" sin que existan "suficiente mecanismos de control".

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha subrayado que antes de crear la comisión de investigación hay que "dar la oportunidad" a Belarmina Díaz de hablar en la Cámara y de que ponga "negro sobre blanco" toda la información.

Pumares ha calificado de "absoluta irresponsabilidad" que Vox quiera solicitar esta comisión antes de conocer las explicaciones de Díaz. La creación de este órgano, ha subrayado, ha de nacer del consenso entre la mayoría de partidos. Al igual que Tomé, Pumares considera que si no se proporcionan las explicaciones necesarias, "el PSOE va a ser el primero" en defender que se constituya la comisión.

Por otro lado, y tras las declaraciones que ha ido haciendo la consejera desde el accidente, Pumares ha subrayado que "no es buen síntoma" que desde la Consejería se anuncie que se van a revisar todas las licencias a empresas mineras. "No cuadra", ha dicho, porque o bien se trata de un mensaje para "desviar la atención" o es que "algo se está haciendo mal" en la concesión de estos permisos.

VOX URGE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN

Desde Vox, la portavoz Carolina López ha insistido en que la comisión de investigación "es necesaria y urgente" y ha remarcado que es necesario "depurar todas las responsabilidades políticas". Su grupo parlamentario no puede solicitarla por sí solo por no contar con el número necesario de diputados para ello.

"Vemos que todos apuntan, pero ninguno de ellos dispara", ha dicho, en referencia a PP, Foro y Convocatoria por Asturies. Así, ha subrayado que "con tres días de diferencia, pocas respuestas más va a añadir la consejera" del viernes al martes.

López se ha mostrado también crítica con Adrián Barbón, al que ha reprochado que comparezca "diciendo que es hijo, nieto y bisnieto" de mineros pero "solo centra el tiro en buscar responsabilidades penales y empresariales. "De las políticas no quiere ni oír hablar", ha remarcado, preguntándose que, si no tiene "nada que ocultar", por qué "tiene miedo" a que se constituya una comisión de investigación.

LA COMISIÓN "NO APORTA NADA" A LA INVESTIGACIÓN, SEGÚN EL PSOE

Por su parte la portavoz del PSOE en la JGPA, Dolores Carcedo, ha asegurado que una comisión de investigación sobre lo ocurrido "no aporta nada" a la investigación en curso y ha puesto en cuestión su "utilidad práctica", recordando cómo alguna comisión del pasado "señala a las personas" como responsables "antes incluso de iniciar la comisión".

Para la portavoz socialista es "importante" que antes de determinar posibles responsabilidades políticas esté sobre la mesa toda la información, se ofrezcan las explicaciones y aclaraciones necesarias y contar "con todos los medios" para hacerlo "con la mayor agilidad". Si hay que depurar responsabilidades, ha dicho, "se depurarán las que correspondan", pero primero hay que "informar y clarificar" sobre lo ocurrido.