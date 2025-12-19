Actividades gratuitas para jóvenes de 12 a 17 años en Oviedo estas Navidades

Actividades de ocio juvenil en Oviedo durante navidad. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo abre el plazo de inscripción para las actividades gratuitas de ocio juvenil dirigidas a jóvenes de 12 a 17 años, que se desarrollarán durante las vacaciones de Navidad en distintos equipamientos municipales.

Las actividades se celebrarán los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, en horario de 10:30 a 13:30 horas, en el Centro Juvenil Santullano, el Centro Social El Cortijo y el Polideportivo La Carisa.

La programación incluye manualidades creativas -como la elaboración de postales navideñas, Pyssla y la novedad de este año, las Manualidades de Tlalpujahua-, así como talleres de cocina navideña, ajedrez, gimnasia rítmica y Disc Golf.

Además, las personas participantes dispondrán de un espacio de juego libre, equipado con futbolines, mesa de ping-pong, juegos de mesa y otros recursos lúdicos, supervisados por el equipo técnico del programa.