Archivo - Coche con hielo en las ventanas - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias y la Dirección General de Tráfico (DGT) han actualizado el Protocolo de Coordinación ante Nevadas y otros Fenómenos Meteorológicos Adversos que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado durante la campaña 2026-2027.

Ante situaciones meteorológicas desfavorables para la conducción, fundamentalmente nieve y hielo, la Dirección General de Tráfico se coordina con el resto de órganos de la Administración General del Estado implicados regulando y gestionando el tráfico con el apoyo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y manteniendo informados a los usuarios sobre las incidencias en las vías que pueden condicionar su circulación.

El Protocolo tiene por objeto reforzar la coordinación entre los distintos órganos de la Administración General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar la vialidad y la seguridad de los desplazamientos por la Red de Carreteras del Estado ante posibles episodios de nevadas u otros fenómenos meteorológicos extremos.

Para ello, establece las actuaciones necesarias para minimizar el riesgo de accidentes y las alteraciones de la circulación, determinar las restricciones de tráfico que deban adoptarse hasta el restablecimiento de la normalidad y garantizar la adecuada atención a las personas ocupantes de los vehículos cuando las circunstancias así lo requieran.

La Delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, dirige y coordina el Comité Ejecutivo del Protocolo, en el que participan los responsables de los principales organismos implicados (Demarcación de Carreteras del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Gobierno del Principado de Asturias, Protección Civil y Agencia Estatal de Meteorología), poniendo en marcha en caso de activación un Centro Coordinador desde el que se supervisará en tiempo real la situación de las carreteras y la evolución meteorológica.

El protocolo contempla tres fases operativas según la evolución de la situación: Alerta, cuando se emiten avisos de nevadas de nivel rojo o naranja de Aemet; Preemergencia, cuando la intensidad de la nevada haga prever dificultades para la circulación o la nieve caída en la calzada, el hielo o cualquier otra circunstancia dificulten efectivamente la circulación; Emergencia, cuando sea preciso atender a personas bloqueadas o que no puedan seguir viaje por sus propios medios.

En Asturias, la Red de Carreteras del Estado está formada por cerca de 400 kilómetros de autopistas y 450 kilómetros de carreteras convencionales, disponiendo para su operatividad invernal de 53 equipos quitanieves (quitanieves, cargadoras y turbo fresadoras), depósitos con 9.900 toneladas de fundentes y casi medio millón de litros de salmuera disponibles en puntos estratégicos.

Los puntos más sensibles se localizan en el Puerto de Pajares (N-630) y la Autopista AP-66 (Campomanes-León), donde se concentran la mayoría de medios de vialidad invernal y donde hay 8 áreas de embolsamiento con capacidad para 770 camiones y 885 turismos.

En el caso de la AP-66, el protocolo contempla medidas específicas durante esta campaña debido a las obras de adecuación de varios túneles (grupo EntrerreguerasPando-Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios), que implican cortes de carril de lunes a viernes. Estos cortes se retirarán cuando se prevea riesgo de acumulación de nieve en la calzada, que deberá quedar completamente despejada dos horas antes del inicio previsto del episodio, para mantener la fluidez y seguridad del tráfico.

Durante los episodios de nieve o hielo se informará de manera continua a través de paneles de mensaje variable en las principales vías, canales oficiales de la DGT (www.dgt.es, @DGTes en X, boletines de radio y app DGT) y gabinete de prensa de la Delegación del Gobierno, encargado de centralizar la información a los medios. Además, se mantendrá la coordinación con el 112 Asturias y las asociaciones de transporte para informar sobre las restricciones al tráfico y zonas de embolsamiento.