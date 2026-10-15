Acuerdo en la enseñanza pública asturiana: Educación reducirá una hora lectiva a los profesores de más de 55 años

La consejera de Educación, Eva Ledo, se reúne con los sindicatos para avanzar en el pacto 'Asturias Educa'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias reducirá en una hora semanal la jornada lectiva del profesorado mayor de 55 años a partir del próximo curso y rebajará una segunda hora a los integrantes del cuerpo de maestros que alcancen esa edad, a partir del año académico 2028-2029. Por su parte, el resto de cuerpos disfrutará también de esa segunda hora no lectiva, pero como complementaria.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Educación, Eva Ledo, quien ha alcanzado un acuerdo con la mayoría de las organizaciones sindicales que integran el grupo de trabajo encargado de analizar esta medida, enmarcada en el pacto 'Asturias Educa' por la mejora de la enseñanza pública. En concreto, han votado favorablemente ANPE, UGT y CSIF, mientras que CCOO y SUATEA se han comprometido a dar una respuesta rápida, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Además de la novedad de conceder una segunda hora a maestros y maestras dentro de dos cursos, el compromiso del Ejecutivo autonómico se completa con dos horas lectivas menos para todo el profesorado mayor de 55 años en el curso escolar 2029-2030 y con una reducción de tres para docentes de 64 y 65 años en el 2030-2031.

Esas horas lectivas que se rebajan en el aula deberán sustituirse por otras horas de permanencia para trabajo personal en el centro. Tampoco se podrán reemplazar por la realización de guardias.

El Gobierno del Principado establece cuatro requisitos para poder disfrutar de esa reducción horaria. El primero, haber cumplido 55 años antes del inicio del curso (31 de agosto). Le siguen los criterios de contar con una antigüedad mínima de 12 años de servicios prestados en docencia pública no universitaria, encontrarse en una situación de servicio activo en el ámbito del Principado y tener jornada completa durante todo el curso.

Quedan excluidos aquellos docentes que disfruten de compatibilidad con otra actividad remunerada, o bien aquellos que hayan alcanzado la edad legal de jubilación y que hayan decidido continuar en activo de forma voluntaria.