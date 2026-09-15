Acuerdo entre Real Sporting y Real Oviedo para la distribución de entradas en el derbi

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OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Sporting y el Real Oviedo han alcanzado un acuerdo para establecer el número y la distribución de entradas destinadas a las aficiones visitantes en los dos derbis asturianos correspondientes a LaLiga HyperMotion.

De cara al encuentro de la primera vuelta, que se disputará en el Estadio Carlos Tartiere el próximo domingo 27 de septiembre a las 21.00 horas, los aficionados del Real Sporting dispondrán de 675 localidades para asistir a la zona visitante. Cada entrada tendrá un precio de 25 euros.

El acuerdo establece que el Real Oviedo dispondrá de un número equivalente de localidades para su afición en el encuentro de la segunda vuelta del próximo mes de abril en El Molinón - Enrique Castro Quini.

Con este acuerdo, ambos clubes fijan de manera consensuada las condiciones de acceso de las aficiones visitantes a los dos derbis de la temporada regular 2026/27. El Real Sporting comunicará esta semana cómo será el proceso para optar a formar parte de la distribución de estas 675 localidades, según ha informado el club sportinguista a través de un comunicado.

Las entradas para el partido entre el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón de la jornada número 7 del campeonato liguero, del próximo domingo 27 de septiembre a las 21.00 horas en el Carlos Tartiere, están a la venta desde este lunes con un periodo de preventa exclusivo para los poseedores del Carnet Oviedista durante lunes y martes. A partir del miércoles, la venta se abrirá también para los abonados del Real Oviedo.

Por otro lado, y debido a la limitada disponibilidad de localidades, la compra estará restringida a una entrada por abonado y poseedor del Carnet Oviedista.

Los precios variarán en función de la zona del estadio. Para abonados y Carnet Oviedista será de entre 70 y 80 euros. Para el público general la cantidad asciende a entre 120 y 130 euros. La venta para el público general estará condicionada a la disponibilidad de entradas una vez finalizados los periodos de venta preferente para los poseedores del carnet oviedista y abonados, según ha informado el Real Oviedo.