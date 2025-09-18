El acusado de asesinar y descuartizar a su casero en Langreo en 2024 acepta 16 años de prisión

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acusado de asesinar y descuartizar a su casero en Langreo en 2024 ha admitido este jueves los hechos y ha aceptado la petición de condena que solicitaba para él la Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Langreo, de 16 años de prisión, alejamiento de la familia de la víctima y libertad vigilada.

El reconocimiento de las acusaciones se produjo hoy en una vista señalada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

Según el escrito del fiscal, el acusado vivía en el domicilio de la víctima, de 72 años, en Langreo, en una habitación alquilada. Sobre las seis y media de la tarde del domingo 17 de marzo de 2024, estando ambos en el domicilio, el acusado, que era consumidor de drogas, le pidió a que le facilitara algo de cocaína para quitarse la ansiedad que tenía, a lo que este último se negó.

Entonces el acusado, sin que la víctima pudiera reaccionar, le asestó con una navaja estilo mariposa tres puñaladas en el tórax, una de las cuales penetró en el corazón a la altura del ventrículo izquierdo y le provocó la muerte.

Lo hizo sin que la víctima pudiera defenderse de ninguna manera. Una vez hubo acabado con la vida de su casero, el hombre, con una radial, desmembró el cuerpo de la víctima e introdujo las distintas partes en bolsas, que fue arrojando durante los días siguientes en zonas próximas, hasta que se produjo el hallazgo de las mismas y fue detenido.

El acusado se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa. Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de asesinato, con la atenuante de drogadicción.

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó la condena que solicitaba para él la Fiscalía asturiana, 16 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximarse a menos de cien metros al hermano de la víctima y de comunicarse con él por cualquier medio, ambas medidas durante 20 años.