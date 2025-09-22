ADN Asturies organiza actividades por toda la región con motivo de la Semana Europea del Deporte

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha organizado un programa de actividades en 15 concejos asturianos con motivo de la Semana Europea del Deporte, que se celebrará desde este martes y hasta el 27 de septiembre. Los municipios son: Valdés, Santo Adriano, Ribadedeva, Cudillero, Caso, Villaviciosa, Belmonte de Miranda, Carreño, Cabrales, Tapia de Casariego, Salas, Piloña, Castropol, Yernes y Tameza, y Ribadesella.

La programación se iniciará mañana en la casa de cultura de Valdés, con un Foro sobre Envejecimiento Activo que reunirá a especialistas en salud, nutrición y actividad física que reflexionarán sobre la importancia de la práctica deportiva y los hábitos saludables para lograr una vejez más plena y autónoma.

Además, el calendario incluye una actividad diaria de iniciación al entrenamiento funcional, dirigida especialmente a personas mayores de 55 años.

Esta iniciativa, que tiene carácter gratuito y abierto mediante inscripción, está organizada en colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Asturias (COLEF Asturias), y tiene como objetivo extender por todo el territorio el hábito de la vida activa como herramienta fundamental para un envejecimiento saludable.

Toda esta programación se enmarca dentro del proyecto ADN Asturies, Deporte y Naturaleza, la iniciativa que respalda la designación del Principado como Región Europea del Deporte 2025.