Adrián Barbón se muestra sorprendido y disgustado por la ausencia de mujeres candidatas en la manifestación feminista

Publicado 09/03/2019 15:45:27 CET

AVILÉS, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia del Principado de Asturias y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, se ha mostrado este sábado sorprendido y disgustado por la ausencia en la manifestación feminista de este viernes de mujeres candidatas a las próximas elecciones autonómicas.

"Es sorprendente que mujeres candidatas no hayan asistido a la manifestación y renuncien a la defensa de la igualdad", ha dicho en declaraciones a los medios con motivo de su participación en una jornada sobre políticas sociales celebrada en Avilés. "Me disgusta, no lo voy a ocultar", ha añadido, aseverando que "la mejor garantía para que todos seamos libres es el feminismo".

Adrián Barbón, que participó este viernes en los diversos acto convocados por el Día Internacional de las Mujeres, ha definido el feminismo como "un movimiento social de amplio espectro" y ha lamentado que haya quien quiera adjetivarlo e incluso apropiarse de la figura de Clara Campoamor.

"Las mujeres y los hombres no estamos dispuestos a retroceder", sostiene el candidato socialista a presidir el Principado. Al respecto, confía en que las citas electorales del 28 de abril y el 26 de mayo sirvan para demostrar a los partidos que se dejan influir por la "extrema derecha" que se equivocan.

Barbón, que ha acudido a la jornada junto a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha aprovechado para señalar las políticas sociales y de igualdad como "eje fundamental" de los socialdemócratas para garantizar "la dignidad de las personas".

En este sentido, se ha comprometido a que los colectivos sociales participen activamente no solo en la precampaña y la campaña electoral sino que también tengan protagonismo en el "nuevo ciclo" resultante de las elecciones autonómicas.