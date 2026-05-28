Adriana Lastra afirma que el PSOE "no tiene nada que esconder": "Este es un partido limpio"

La delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha asegurado este jueves que el PSOE "no tiene nada que esconder", tras el registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz. Ha afirmado que el suyo es "un partido limpio" que está colaborando con la justicia y ha remarcado que "la estabilidad del Gobierno está asegurada".

En unas declaraciones a los medios, Lastra ha asegurado que "el Partido Socialista está colaborando con la justicia en todo momento" y ha subrayado que "se les ha entregado todo lo solicitado porque este partido no tiene nada que esconder", en referencia al requerimiento de información formulado ayer por el juez.

Respecto a las posibles consecuencias para la estabilidad del Ejecutivo, la delegada ha defendido que "la estabilidad del Gobierno está asegurada" y ha rechazado las especulaciones sobre el fin de la legislatura, recordando que "las elecciones en este país son cada cuatro años". "Nos queda un año todavía para las elecciones generales y este gobierno va a seguir gobernando hasta el último día, porque además están haciendo las cosas bien", ha dicho.

Finalmente, al ser consultada sobre el respaldo del Partido Socialista al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la delegada ha manifestado su confianza en la justicia y ha remarcado que "nadie está por encima de la ley, pero nadie está tampoco por debajo de sus derechos".