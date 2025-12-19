La AEMET activa el aviso naranja por fuerte oleaje en Asturias

Archivo - Cabo Busto en una jornada de fuerte oleaje. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Todo el litoral asturiano estará este viernes en "peligro importante" por fuerte oleaje, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que extiende el aviso naranja a todo el litoral cantábrico.
El aviso se extiende durante todo el día, con mar combinada de oeste de cuatro a cinco metros, un oleaje que aumentará a los seis metros mar adentro. Además se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.
Para el sábado, la AEMET continúa manteniendo avisos activos pero en esta ocasión de nivel amarillo para la costa asturiana, lo que implica "peligro bajo".