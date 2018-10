Afectados de iDental exigen que las administraciones dejen de tirarse la pelota unos a otros y den solución al problema

Publicado 27/09/2018 14:16:02 CET

XsP pide a los grupos parlamentarios que apoyen la proposición no de ley para evitar nuevos casos de fraude

GIJÓN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes del colectivo de afectados de iDental han echado en cara este jueves en Gijón que las administraciones se estén "tirando pelotas" de unos a otros sin resolver ninguno lo que estña considerado "el mayor fraude sanitario" según el Colegio de Odontólogos.

Así lo han señalado, en rueda de prensa en el Consistorio acompañados del portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP) en el Ayuntamiento de Gijón, Mario Suárez del Fueyo, poco antes de participar en una concentración convocada por este colectivo en la Plaza Mayor de este municipio.

"No hacen mas que tirarse las pelotas unos a otros cuando saben que hay muchas irregularidades", ha apuntado una de las afectadas, Mónica Merino, quien ha puesto de ejemplo que en Gijón operó la clínica dos años sin licencia sin que se cerrara la actividad, "Yo no lo veo normal", ha añadido.

Merino, asimismo, ha reclamado a Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Sanidad a que pongan en marcha todos los mecanismos para solventar esta situación "lo antes posible", ha urgido. Es más, ha replicado al Gobierno local que no puede mirar hacia otro lado cuando dejó que funcionara dos años sin licencia. Y respecto al Principado, ha apuntado que pese a que se comprometió a mediar con los bancos, todavía hay personas con problemas por los pagos a la financiera .

Ha incidido, además, en que están pendientes de tratamiento para resolver los problemas de la "mala praxis" por parte de iDental, eso sí, sin sobrecoste alguno, "que ya lo hemos pagado y los seguimos pagando", ha apostillado.

También ha reprochado que a día de hoy no se les haya entregado sus historiales clínicos, pese a que el Principado les dijo que se les darían digitalizados. Ha reiterado que necesitan tenerlos con carácter urgente, sobre todo para los casos que más apremian. También piden que se les haga un peritaje para saber la situación sanitaria en la que se encuentran, y no solo para resolver con los bancos qué deben pagar y qué no.

POLITIZAR EL PROBLEMA

Ha avanzado, también, que tienen programado seguir haciendo movilizaciones y politizar el problema para que les echen una mano. "Estamos abiertos a todas las ayudas que nos puedan dar", ha asegurado. También ha mostrado su extrañeza a que la Fiscalía de Gijón alegue que no saben nada ya que lo trasladaron todo a la de Madrid, al mismo tiempo que ha dicho estar esperando a la respuesta del secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), respecto a las gestiones que se comprometió a realizar.

Otro de los afectados, José María Calvo, ha recalcado que siguen esperando que se cumplan los compromisos acordados en el Pleno de Gijón del pasado 25 de junio, cuando se aprobó por unanimidad una Declaración Institucional en el que daban su apoyo a los afectados.

Calvo, asimismo, ha relatado una serie de cuestiones que ven necesarias, como es recuperar los historiales clínicos de las personas afectadas: paralizar los créditos de las financieros buscando la solución más adecuada; la peritación por el Colegio de Odontólogos; priorizar los casos más graves; la intervención del seguro de responsabilidad civil; regular la publicidad sanitaria; y habilitar una partida presupuestaria reservada para urgencias sanitarias derivadas de este caso para todas las personas en una difícil situación económica. Ha advertido, además, que de no resolverse el problema, acudirán a instancias mayores.

Por parte de Adriana Laura Arrozogaray-Miranda, otra afectada, ha incidido en que se trata de un problema de salud pública. Ha remarcado que fueron víctima de mala praxis en un sector en el que han primados intereses mercantilistas, según ella, quien cree que se produjo un fallo" enorme" en el control por parte de las administraciones. Ha recalcado, en esta línea, que las empresas buscaron el beneficio rápido sin importar el precio que están pagando tanto en salud como en economías los afectados.

MEDIDAS "LEGALES Y EFECTIVAS"

Del Fueyo, por su parte, ha hecho un llamamiento a todos los partidos a apoyar la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados ante la imperiosa necesidad de tomar medidas "legales y efectivas" para solucionar el problema.

"No se puede permitir una estafa del calibre de esta", ha recalcado, para criticar después que empresarios que no se dedican a la sanidad encontraron en este sector un nicho de negocio, dando casos como el de iDental ante la falta de control, según él.

En la proposición no de ley presentada, entre las siete medidas propuestas, está que los profesionales de las clínicas dentales tengan condiciones laborales adecuadas; velar por el cumplimiento de la legislación; revisar el decreto 19/07 que regula la publicidad y promoción comercial de estos productos; vigilar el cumplimiento de la Ley de Sociedades Profesionales para que no haya empresarios ajenos al sector con mayoría de capital de la sociedad; proteger a los pacientes que financien sus tratamientos de salud por anticipado; o la inclusión en la cartera sanitaria del servicio bucodental.

Del Fueyo ha lamentado que a pesar de la sensibilización y movilización ante esta 'estafa' no se logra avanzar hacia una solución, por eso cunde la frustración entre los afectados. Es más, ha llamado la atención sobre que no se conoce quiénes son los dueños de iDental.