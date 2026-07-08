Air Nostrum incluye la ruta entre Melilla y Oviedo en una nueva promoción por su 25 aniversario

Archivo - Avión de Air Nostrum. - AIR NOSTRUM - Archivo

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum ha lanzado una nueva promoción con motivo del 25 aniversario del inicio de sus operaciones en Melilla que incluye descuentos en las rutas estivales entre la ciudad autónoma y Oviedo, además de las conexiones con Valencia, Santiago de Compostela y Tenerife.

Según ha informado la aerolínea, los billetes para la ruta entre Melilla y Oviedo estarán disponibles desde 79 euros por trayecto para los no residentes y desde 24 euros para los residentes, siempre que se cumplan las condiciones de la oferta. La promoción podrá adquirirse entre el 9 y el 13 de julio.

La compañía ha señalado que esta segunda campaña promocional amplía los descuentos a las rutas de verano y se suma a la oferta aplicada a las conexiones que Air Nostrum opera durante todo el año desde Melilla.