El alcalde afirma que la marcha de Susana Madera se abordará "con normalidad y tranquilidad"

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha afirmado que el cese de la teniente de alcalde Susana Madera "será abordado con normalidad y tranquilidad". "No hay prisa, porque es algo que me pilló por sorpresa y además me ha cogido fuera", ha explicado el regidor, quien se encontraba en Madrid cuando se produjo el anuncio.

García ha asegurado en unas declaraciones a los medios que a partir de que pase el pleno, que es cuando se toma la cuenta del cese "si es que finalmente se produce", a partir de ese día tocará nombrar primer o primera teniente de alcalde del área que queda libre y "seguir funcionando con normalidad".

De Madera ha destacado que es "una compañera que lo ha hecho muy bien en el Ayuntamiento" y ha hecho un reconocimiento a su labor.