El alcalde de Bimenes publica su nómina y dice que ser mileurista le sirve para "mantener los pies en la tierra"

OVIEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bimenes, Aitor García, ha publicado hoy en sus perfiles de redes sociales su nómina correspondiente al mes de enero. "Ser mileurista, no me convierte ni en mejor ni en peor, pero me sirve para estar a gusto conmigo mismo, y sobre todo para seguir manteniendo los pies en la tierra", ha escrito el regidor.

En concreto, la nómina en cuestión refleja que el Alcalde de Bimenes, municipio de algo más de dos mil habitantes, cobró en enero 1.087,31 euros líquidos.

En el texto que acompaña a la nómina, el primer edil, que pertenece a la formación Asturianistes por Bimenes, recuerda que ya hizo pública hace siete años la primera nómina que cobró del Ayuntamiento.

"Muestro esta nómina, mi nómina, porque no tengo otra. Porque aunque soy presidente de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, no percibo ningún sueldo (tampoco cotizo y eso también es público)", ha explicado.

Por último, Aitor García dice qu espera algún día poder cobrar algo más. "¿Por qué no? Pero primero vamos a arreglar todo lo que nos falta, que para eso estamos aquí", apunta en el texto, recogido por Europa Press.