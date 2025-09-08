El alcalde de Siero muestra en Eslovaquia el "orgullo" por los soldados del Regimiento Príncipe nº3

El alcalde de Siero, Ángel García, con un grupo de soldados, el capellán del campamento y Jesús Palacios, cabo honorífico, y José Luis Sánchez, caballero azor. - AYTO. SIERO

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha participado este lunes en los actos conmemorativos del Día de Asturias organizados por el Regimiento 'Príncipe' número 3 en el campamento multinacional de Camp Riecky, en Lest, Eslovaquia. Unos 300 militares procedentes del acuartelamiento sierense de Cabo Noval forman parte de la brigada multinacional defensiva desplegada por la OTAN en el flanco este de Europa.

Durante la jornada, García ha conocido de primera mano el día a día de los efectivos españoles en el campamento y ha asistido a la celebración religiosa y a la comida de hermanamiento en la que la sidra, del llagar sierense Muñiz, ha sido protagonista.

El primer edil ha destacado la importancia del acuartelamiento Cabo Noval para Siero, donde el ejército representa el segundo centro de trabajo del concejo. "Quería reconocer la labor importante que hace nuestro ejército, que la mayoría de los españoles sentimos con orgullo y mucha estima", ha afirmado.

García ha subrayado el papel fundamental que desempeñan los soldados, tanto en misiones internacionales como en su actividad diaria, y ha deseado a los militares que "la Santina os proteja en la misión y que volváis a casa todos muy pronto, para cerrar las Navidades con vuestras familias".

El alcalde ha expresado su agradecimiento por el recibimiento recibido durante su visita y se ha mostrado "muy orgulloso de todos vosotros".