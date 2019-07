La alcaldesa de Avilés se mantiene "prudente" sobre la venta de Alcoa hasta el 31 de julio

Publicado 05/07/2019 14:25:37 CET

AVILÉS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, se ha mostrado este viernes "prudente" ante el principio de acuerdo entre trabajadores y Alcoa de la venta de plantas de Avilés y A Coruña al grupo suizo Parter la madrugada de este viernes en Madrid. "Estoy moderadamente satisfecha y expectante para que el día 31 de julio se cierre todo definitivamente", ha señalado.

La regidora avilesina ha realizado estas declaraciones a través de una nota de prensa donde ha valorado el acuerdo alcanzado entrada la madrugada en Madrid por parte de los sindicatos y Alcoa, para ejercitar la venta de las plantas de la multinacional americana al Grupo Parter, siempre y cuando el fondo suizo presente las garantías financieras para la compra antes del 31 de julio.

"Yo creo que hasta entonces hay que ser prudente, pero realmente estamos mejor que en el pasado mes de octubre, cuando Alcoa anunció el cierre definitivo de las plantas. Estamos esperanzados tras un proceso que ha sido muy duro pero hay que ser prudentes", ha explicado Monteserín.

La primera edil avilesina ha alabado el trabajo de los gobiernos nacionales y regionales, y de los sindicatos en este proceso. "El recorrido que hemos hecho, que han hecho sobre todo el Gobierno de España, los gobiernos de Galicia y Asturias y, por supuesto, los trabajadores, ha sido muy doloroso pero, aparentemente, todo apunta a que servirá para conseguir el objetivo final, que es mantener la industria y mantener los empleos", ha añadido la alcaldesa.

Además, Monteserín ha resaltado que el nuevo grupo viene a un "lugar privilegiado" en términos industriales, con salida directa al puerto, y en el centro de un Parque Científico y Tecnológico. "Hay un caldo de cultivo para que un proyecto del sector del aluminio tenga mucho futuro. Yo confío en nuestras fortalezas y confío también en que este grupo venga con empuje y con ganas: hay que también darle un margen de confianza", ha comentado.

Aparte de esto, ha insistido en que "los trabajadores están agotados porque llevan en lucha desde octubre y, en el caso de los avilesinos, han ido caminando a Madrid, han estado con muchísima tensión. Han hecho un buen trabajo".

Aunque ha alabado la labor del gobierno nacional en este proceso, Monteserín ha pedido un último esfuerzo. "Al Gobierno hay que pedirle, porque esto no ha acabado, el Estatuto para las Empresas Electrointensivas porque nos va la vida en ello".

Por último, la alcaldesa se ha referido a la actitud de Alcoa en este proceso. "Y en términos de la empresa, de Alcoa, pues pena por ellos no tenemos, porque no es una empresa que se haya portado bien ni haya sido leal ni con el Gobierno de España, ni con las comarcas donde ha estado ubicada. Nos han dado muchos disgustos, y en este caso pena por lo que es el Grupo Alcoa, pues yo personalmente no tengo", ha finalizado.

LA CÁMARA MANTIENE LA INCERTIDUMBRE

Otra de las reacciones que se ha producido al acuerdo para la venta de Alcoa, se ha recogido en la Cámara de Comercio de Avilés donde los periodistas han preguntado a su presidente, Luis Noguera, por esta solución, que para el ente cameral mantiene la incertidumbre en Alcoa.

"Los puestos de trabajo están condicionados dos años a que se rebajen los costes energéticos, y eso lo tiene que hacer el gobierno central, por lo tanto mientras eso no se solucione vamos a seguir viviendo con incertidumbre los 24 meses para ver si se mantiene el empleo más allá de esa fecha", ha zanjado Luis Noguera.