Alumnos asturianos se convierten en diputados por un día en la Junta General

28M.- Barbón (PSOE) propone que los asturianos que viven fuera elijan a uno de los 45 diputados- EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 escolares del Principado de Asturias participarán este jueves, 16 de abril, en un pleno infantil organizado por Aldeas Infantiles SOS en la Junta General del Principado de Asturias, donde ejercerán como diputados por un día.

La iniciativa, que se celebrará a partir de las 11.00 horas, se enmarca en el programa educativo 'Abraza tus valores' y tendrá como eje la reflexión sobre la convivencia, vinculada en esta ocasión a los entornos digitales y a la protección frente a contenidos inadecuados para su edad.

Los alumnos participantes proceden de los colegios Santo Domingo, de Navia, y Cerredo, de Degaña, y durante la sesión sus portavoces expondrán discursos y propuestas desde la tribuna. Posteriormente, los escolares votarán la iniciativa que consideren más adecuada y se comprometerán a su cumplimiento.

El pleno contará con la presencia del presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Manuel Cofiño González; la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra Caballero; la directora general de Centros y Red 0-3 años, Paula Fernández León; y el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig Pérez.