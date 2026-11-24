Archivo - Diccionariu de la Llingua Asturiana. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) e Iniciativa pol Asturianu han valorado la aprobación este martes por el Consejo de Ministros de las modificaciones normativas que permitirán crear las especialidades docentes de asturiano y gallego-asturiano, una reivindicación histórica del profesorado y de las organizaciones vinculadas a la defensa de las lenguas propias de Asturias.

Ambas entidades han destacado la importancia de este avance y han reclamado que se siga progresando en el reconocimiento de los derechos lingüísticos. La ALLA considera que la decisión supone un paso hacia la dignificación profesional de cientos de docentes que llevan 42 años trabajando en la enseñanza y la continuidad de estas lenguas.

La institución ha felicitado a las administraciones, los consejos escolares, la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego (ADAE), los sindicatos y, especialmente, al colectivo docente por su participación en una reivindicación que se prolonga desde hace décadas.

La Academia ha subrayado que este avance no hace olvidar el objetivo de conseguir la oficialidad del asturiano y el eonaviego, que considera "irrenunciable". En este sentido, ha llamado a las fuerzas políticas a facilitar la tramitación de la Ley de Cultura e Identidad, ya presentada en la Junta General del Principado, al entender que permitiría completar un ciclo de refuerzo de los derechos lingüísticos en Asturias.

Por su parte, la presidenta de Iniciativa pol Asturianu, Arantza Margolles, ha calificado la aprobación de "una victoria de Asturias, una victoria de su idioma y una victoria de la libertad". La organización ha reconocido el trabajo de ADAE, los sindicatos, el profesorado y las personas que han participado en las movilizaciones y reivindicaciones desarrolladas durante las últimas décadas.

Margolles ha destacado que el reconocimiento de las especialidades permitirá mejorar los derechos laborales de los docentes, además de reforzar los derechos del alumnado y de las familias en relación con la enseñanza del asturiano. También ha recordado el trabajo desarrollado por Iniciativa pol Asturianu durante sus 15 años de trayectoria para reclamar esta medida ante las Cortes Generales y en sus reuniones con representantes políticos.