Alonso (CCOO) insiste en que las escuelas de 0 a 3 no son servicios de conciliación: "Somos una etapa educativa"

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de CCOO en escuelas infantiles de Asturias, Tania Alonso, ha insistido este jueves en que las escuelas de 0 a 3 no son servicios de conciliación, sino "una etapa educativa más" que "concilia igual que el segundo ciclo e igual que en Primaria".

CCOO es el único sindicato que ha mantenido la convocatoria de huelga en escuelas infantiles, después de que CSIF, Usipa y UGT aceptaran la propuesta de Educación para desconvocarla. En unas declaraciones a los medios durante una nueva movilización convocada por el sindicato, Alonso ha asegurado que "la conciliación tiene que partir de las empresas" y no de "aparcar a niños 8 horas, 24/7, hasta el 31 de julio en escuelas infantiles", a pesar de que Educación defiende que la red de 0 a 3 debe prestar un servicio de conciliación para las familias.

"La consejera sabe perfectamente que somos el primer ciclo, igual que el segundo, y somos educación. Conciliamos igual que el resto de etapas", ha insistido, pidiendo nuevamente el "acercamiento" al calendario escolar del segundo ciclo de Educación Infantil.

Para desconvocar la huelga, CCOO demanda, además del calendario, que la carrera profesional sea "una realidad" para las trabajadoras y que las horas de trabajo fuera del aula no estén supeditadas a las necesidades del servicio.

"Queremos que la gente interina esté trabajando lo antes posible, queremos que las educadoras no estabilizadas tengan una garantía y una seguridad, y queremos que el colectivo no esté sufriendo lo que está sufriendo actualmente, que son aperturas de escuelas sin ninguna garantía, fuera de ratio las educadoras, sin materiales, haciendo funciones que no les corresponden", ha agregado, remarcando que el Gobierno asturiano pretende "vender una red que en realidad no está dando garantías de que sea educación de calidad".

La portavoz sindical ha puesto de manifiesto que las trabajadoras de escuelas que se integran en la red autonómica van a "unas condiciones en las que pierden derechos". Es por ello que entiende que el colectivo no se puede "bajar de la lucha a la primera propuesta modificada en ciertos puntos".

Así las cosas, Alonso ha asegurado que CCOO continuará con la huelga "porque el colectivo lo ha pedido". "Las educadoras nos necesitan aquí y aquí vamos a estar mientras ellas quieran", ha dicho, asegurando que la huelga de hoy "ha sido un éxito nuevamente". El sindicato ha cifrado en "casi el 100%" el seguimiento de la huelga en prácticamente la totalidad de Asturias.