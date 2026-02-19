Alonso (CCOO) insta a Eva Ledo a "dar una vuelta" a la percepción del 0 a 3 como una etapa "asistencial"

Carteles de huelga en la escuela infantil Dolores Medio de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de CCOO en las escuelas infantiles de Asturias, Tania Alonso, ha instado este jueves a la consejera de Educación, Eva Ledo, a "dar una vuelta" a su percepción de que el primer ciclo de 0 a 3 "es asistencial". "Siempre lo recalca", ha lamentado, para después subrayar que es una etapa educativa, tal y como recoge la normativa educativa vigente.

En unas declaraciones a Europa Press, Alonso ha rechazado que la consejera establezca un "punto diferencial" con la etapa de 3 a 6 años cuando son "la misma etapa educativa, con los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas funciones".

CCOO es el único sindicato que mantiene la huelga en esta etapa educativa, después de que el resto de fuerzas sindicales alcanzasen un acuerdo con la Consejería de Educación. Su objetivo, ha resaltado Alonso, es "salvaguardar el derecho a una infancia donde lo primordial es una educación de calidad".

Alonso ha respondido así a las declaraciones de la consejera, Eva Ledo, en las que afirmó que el 0 a 3 es una etapa educativa que "tiene un aspecto asistencial que no se puede olvidar". La consejera anunció además que se va a convocar una mesa de diálogo con CCOO para avanzar en la resolución del conflicto.

Respecto al encierro que mantiene un grupo de educadoras en la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos desde este miércoles, Tania Alonso ha explicado que se encuentran deliberando si finalizan hoy o no el encierro. Mientras, este jueves a las 18.00 horas las educadoras están convocadas a una manifestación en Oviedo con salida desde la estación de tren de la calle Uría y llegada a la Consejería de Educación en la que es la segunda y última jornada de huelga convocada para este mes.