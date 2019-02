Alperi reclama una regulación "con rigor y seriedad" del sector energético español

Publicado 24/02/2019 14:54:51 CET

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del sindicato SOMA-UGT, José Luis Alperi, ha reclamado este domingo "coraje político" para elaborar "un Pacto de Estado de la Energía" que dote de un marco regulatorio "estable" del sector energético español.

Para el responsable sindical, dicho pacto debe tener en cuenta la relevancia del sector en la economía, así como "su repercusión en la vida de los ciudadanos". Por eso, ha rechazado que se siga recurriendo "a eufemismos y modernismos" para "de una vez por todas", elaborar "un Plan Energético Nacional, de medio y largo plazo, que dote de estabilidad, credibilidad, y sensatez al sistema, y que sirva de palanca para la productividad, la competitividad y la generación real de puestos de trabajo".

Alperi, que ha intervenido en el acto que cada año se rinde al fundador del SOMA, Manuel Llaneza, en el cementerio civil de Mieres, ha aludido así a los anunciados cierres de centrales térmicas en Asturias. Dicho cierres, ha indicado, no responderían al desarrollo de un cambio de modelo energético si no a meras "decisiones empresariales", como lo demostraría el hecho de que esos cierres no se han anunciado en las instalaciones de empresas que, como EdP, "han hecho inversiones en aspectos de mejora medioambiental" que permiten "continuar con su actividad".

En cambio, los cierres se produciría en instalaciones de compañías como "ENDESA, Naturgy e Iberdorla, que durante tantos años han sacado grandes beneficios de su localización en nuestras comarcas, y que han revolucionado el IBEX con sus mas de 22.000 millones de beneficios obtenidos recientemente" sin que "se les exija un plus de compromiso" con dichos territorios.

"Planteemos un Pacto de Estado por la Energía valiente, unido a un marco regulatorio estable, y seamos verdaderamente pioneros", ha sentenciado Alperi.

Durante su intervención, Alperi también aludió a otros aspecto del "duro" año transcurrido en el que se ha procedido al cierre de la práctica totalidad de las instalaciones mineras de Asturias. Frente a ello, ha considerado que "el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027" puede suponer "medidas de reactivación económica a la vez que se inicia un novedoso Plan de Acción Urgente, que incluye la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial minero como fuente de generación de empleo y recursos".

El responsable sindical ve dicho acuerdo, "una especie de pacto entre caballeros", como "el principio de un trabajo que debe desarrollarse sin dejar a nadie atrás, incluidos los trabajadores de subcontratas" y que debe aplicarse "al margen de las coyunturas políticas". "Ni el mejor acuerdo del mundo resiste a la falta de compromiso y, sobre todo, a la falta de financiación", ha añadido.

Con respecto al futuro de la empresa estatal Hunosa, Alperi ha apuntado que "toca promover líneas de negocio paralelas" a las de las instalaciones de Nicolasa, El Batán y La Pereda, "como agente de restauración medioambiental para explotaciones en las comarcas mineras" o para "la promoción y puesta en valor del patrimonio industrial minero".

Durante su discurso, el secretario general de SOMA-UGT también aludió al complejo proceso interno vivido por la organización en los últimos tiempos, y que ha dado lugar a que la entidad mantenga su autonomía y, al tiempo, consolide su presencia en los centros de trabajo y áreas en las que cuenta con representación sindical.

Por último, también aludió a las próximas convocatorias electorales para pedir "que votemos todas las candidaturas que el PSOE presenta en las diferentes confrontaciones electorales que tenemos por delante". Al mismo tiempo, se sumó a la petición de que se conceda el premio Princesa de Asturias a la Brigada de Salvamento Minero. También tuvo palabras en recuerdo del expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, fallecido hace escasas fechas.