AMA Asturies carga contra la denuncia por la 'Santina Queer': "Quieren una sociedad como El Cuento de la Criada"

Archivo - La 'Santina queer' durante la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2025, en Gijón, Asturias (España). La Hermandad de Los Estudiantes va a interponer una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de As - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación AMA Asturies ha criticado este viernes a Abogados Cristianos, Vox y la Hermandad de Estudiantes por haber denunciado la 'Santina Queer' que la asociación exhibió durante la última manifestación del 8M en Villaviciosa. "Nos denuncian por defender los derechos humanos", han indicado, asegurando que la denuncia no les coge "por sorpresa" ya que el año pasado también denunciaron.

En un comunicado remitido a los medios, AMA Asturies ha cargado contra el "entorno más reaccionario de la sociedad" que a su juicio representan las tres organizaciones. "Son acciones legales de reaccionarios que se dedican a esto, a denunciar a todo el mundo que lucha por ideas progresistas y justas con el único objetivo de amedrentarnos", han criticado. Aseguran desde AMA Asturies que "sus fantasmadas no asustan a nadie", enfatizando que no les callarán "a base de denuncias".

En su opinión, "estos grupos de ultraderecha son los representantes del trumpismo en nuestra tierra" y "se comportan como lacayos locales de los Trump y Netanyahu". "Quieren una sociedad como la de El Cuento de la Criada y nosotras no lo vamos a permitir", han aseverado, al tiempo que han hecho una "llamada colectiva a la organización contra el avance del fascismo".

"RESPETAMOS LAS CREENCIAS PERSONALES DE TODO EL MUNDO"

En cuanto a la denuncia, AMA Asturies ha asegurado que la organización respeta "las creencias personales de todo el mundo" y han remarcado "la condición antifascista y transfeminista de la Santina porque defiende la igualdad y los derechos de todas las personas, también los derechos de las mujeres, de las personas LGTBIQ+ y de las personas trans".

"Pensamos que la Santina es un símbolo importante para Asturies que va más allá de credos y religiones y con su aparición en la manifestación del 8M da cuenta de lo popular y transversal que es el feminismo dentro de la sociedad", han agregado.

"Si puede aparecerse en el salpicadero de cada coche, ¿cómo no va a poder alegrarnos con su presencia en una manifestación por la igualdad y la defensa de los derechos humanos?", subrayan desde el colectivo.

"LES OFENDE QUE LAS MUJERES SALGAMOS A REIVINDICAR NUESTROS DERECHOS"

En opinión de AMA Asturies, lo que "molesta" a los denunciantes no es el uso de la imagen de la Santina, sino que "las mujeres ya no queramos vivir como en el franquismo, pidiendo permiso a los maridos para abrir una cuenta bancaria".

"Lo que realmente les ofende es que las mujeres salgamos a las calles a reivindicar nuestros derechos el 8 de marzo. A nosotras nos ofenden las violencias machistas, nos ofenden todas las dificultades que enfrentamos para acceder a la vivienda, donde el precio medio supera ya los 1.000 euros mensuales en muchos lugares, nos ofende el paro juvenil, nos ofende el cambio climático, nos ofende el acoso que sufren mujeres a las puertas de las clínicas donde van a abortar", han apostillado.