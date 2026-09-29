AMA sostiene que la 'santina queer' no pretende ofender a nadie: "Seguirá saliendo allá donde se requiera"

Fran Suárez , presidente de AMA - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS9

El presidente de Asociación Moza de Asturies (AMA) - , Fran Suárez, se ha trasladado este martes a Villaviciosa para declarar ante el juez como investigado por un presunto de escarnio tras la acción que realizó la asociación el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer que se celebró en Villaviciosa, al desfilar con la 'santina queer', un muñeco con lemas reivindicativos basado en la imagen de la Virgen de Covadonga.

Suárez, en declaraciones a los periodistas antes de declarar, ha insistido en que la iniciativa no pretende ofender a nadie. "No se trata de una reivindicación en la que se pretende excluir absolutamente a nadie, no se pretende ofender a los sentimientos religiosos de absolutamente nadie, al contrario, se pretende incluir a personas que históricamente están excluidas", ha dicho. Así, ha comentado que la 'santina queer' seguirá saliendo "allá donde se requiera para las reivindicaciones justas". Suárez entiende que no supone escarnio alguno.

El dirigente ha defendido que la 'Santina' debería "representar los derechos de las mujeres, los derechos del colectivo LGTBQ+, los derechos a la vivienda de cualquier persona y la inclusión y la inclusividad de todo tipo de colectivos".

El presidente de AMA ha insistido en que su acto no tiene intención de defender absolutamente a nadie ni hacer ningún tipo de escarnio y ha señalado que a día de hoy entiende que es más que necesario sacar esa figura en las reivindicaciones por el derecho a la vivienda.

Respecto a las posibles críticas de quienes puedan sentirse ofendidos, Suárez ha reconocido que "vivimos en una sociedad que es plural y esa sociedad plural incluye que a alguien le pueda parecer doloroso o irreverente quizá el uso de una imagen y eso podemos entenderlo", pero ha rechazado categóricamente que sea "penalmente punible".

"Yo puedo considerar absolutamente innecesarios el uso del Santuario de Covadonga y la imagen oficial de Covadonga el 8 de septiembre, Día de Asturias, para un tipo de discurso que puede emitir el Arzobispo de Oviedo con el que no estoy para nada de acuerdo; considero que tiene derecho, y ese mismo derecho es el que quiero para nosotros", ha argumentado.

Finalmente, ha aclarado que la presencia de la 'santina queer' en futuras movilizaciones dependerá de lo que decida su colectivo" y ha defendido que nadie puede arrogarse el "monopolio de una imagen popular". Fran Suárez declara este martes en el Ayuntamiento de Villaviciosa tras una denuncia liderada por Abogados Cristianos.