Ampliado el plazo para optar a la dirección de RTPA tras no registrarse candidaturas

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OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha acordado ampliar en 20 días hábiles el plazo para la presentación de candidaturas al proceso de selección del nuevo director general de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), después de que no se haya registrado ninguna candidatura dentro del plazo inicialmente establecido, que concluía este 22 de abril.

La decisión se ha adoptado tras constatar la ausencia de aspirantes al cierre del periodo fijado, en el marco del procedimiento aprobado recientemente por la propia Junta de Portavoces.

El calendario inicial contemplaba la celebración de comparecencias de los candidatos el 4 de mayo y la votación definitiva en el pleno previsto para los días 12 y 13 del mismo mes. No obstante, la falta de candidaturas ha obligado a modificar los plazos con el objetivo de garantizar la concurrencia en el proceso.

De acuerdo con la normativa vigente, el nombramiento del director o directora general de RTPA requiere el respaldo de una mayoría cualificada de al menos 30 de los 45 diputados de la Cámara. En caso de no alcanzarse ese apoyo en primera votación, el Reglamento prevé una segunda votación en la que sería suficiente la mayoría absoluta, fijada en 23 diputados.